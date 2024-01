¿Cómo ser un buen ciudadano digital?

Para Teresa Romeu, profesora de la UOC y experta en capacitación digital, «hay que ser cívico, educado, honesto, sociable, responsable, humilde, flexible, agradecido, respetuoso con uno mismo y con los demás, solidario, transparente...». Y además, «hay que conocerse y tener criterio en el uso de las herramientas que la red nos ofrece».



Cuidar nuestra imagen, sobre todo si buscamos trabajo

Romeu alerta de que «nuestra identidad digital es nuestro currículum permanente, actualizado y al alcance de todo el mundo». Por eso los responsables de recursos humanos han ido derivando la búsqueda de personas hacia la red. Actualmente, el 80% de las ofertas laborales solo circula por la red. Nace así un nuevo perfil que capta el talento profesional en la red, el nethunter, «que obtiene el máximo de información de una forma más plural y transversal», explica Romeu.



Ser conocedores de los nuevos canales digitales

«Lo más importante –dice la profesora de la UOC– es conocer las redes que queremos utilizar para hacer un buen uso de ellas». Solo así tendremos en cuenta qué hacemos y qué decimos.



No buscar solo likes

La facilidad de publicar datos, fotos y diversidad de informaciones y el afán por conseguir más me gusta hace que perdamos «conciencia de la realidad» y que «demos más información de la que tendríamos que dar», alerta Romeu.



Vigilar posibles disputas

¿Qué debemos hacer si hablan mal de nosotros y lo hacen públicamente? Según la experta, primero habría que definir el grado de la ofensa, pero en cualquier caso, «no podemos utilizar la red como un campo de batalla, tengamos o no razón». Para preservar nuestros derechos, siempre se puede recurrir a la justicia.



Activar medidas de privacidad

Muchos usuarios se olvidan de aplicar medidas de privacidad y seguridad en las redes y, según Romeu, este paso es «necesario». Aconseja «revisar la configuración de privacidad individual en las redes sociales, desactivar las sugerencias de etiquetas y eliminar etiquetas de fotos publicadas por otros, utilizar servicio de alertas, consultar siempre las políticas de uso del servicio o plataforma para protegernos y, antes de publicar, reflexionar sobre el impacto que tendrá la información», concluye.





