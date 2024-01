Com podem ser bons ciutadans digitals?

Per a Teresa Romeu, professora de la UOC i experta en capacitació digital, «cal ser cívic, educat, honest, sociable, responsable, humil, flexible, agraït, respectuós amb un mateix i amb els altres, solidari, transparent...». I a més, «s'ha de conèixer i tenir criteri en l'ús de les eines que la xarxa ens ofereix».



Cuidar la nostra imatge, sobretot si busquem feina

Romeu alerta que «la nostra identitat digital és el nostre currículum permanent, actualitzat i a l'abast de tothom». Per això els responsables de recursos humans han anat derivant la cerca de persones cap a la xarxa. Actualment, el 80% de les ofertes laborals només circula per la xarxa. Neix així un nou perfil que capta el talent professional a la xarxa, el nethunter, «que obté el màxim d'informació d'una forma més plural i transversal», explica Romeu.



Ser coneixedors dels nous canals digitals

«El més important –diu la professora de la UOC– és conèixer les xarxes que volem utilitzar per tal de fer-ne un bon ús». Només així tindrem en compte què fem i què diem.



No buscar només likes

La facilitat de publicar dades, fotos i diversitat d'informacions i l'afany per aconseguir més m'agrada fa que perdem «consciència de la realitat» i que «donem més informació de la que hauríem de donar», alerta Romeu.



Vigilar possibles disputes

Què hem de fer si parlen malament de nosaltres i ho fan de manera pública? Segons l'experta, primer caldria definir el grau de l'ofensa, però en qualsevol cas, «no podem utilitzar la xarxa com un camp de batalla, tinguem o no raó». Per a preservar els nostres drets, sempre es pot recórrer a la justícia.



Activar mesures de privacitat

Molts usuaris s'obliden d'aplicar mesures de privacitat i seguretat a les xarxes i, segons Romeu, aquest pas és «necessari». Aconsella «revisar la configuració de privacitat individual a les xarxes socials, desactivar els suggeriments d'etiquetes i eliminar etiquetes de fotos publicades per altres, utilitzar servei d'alertes, consultar sempre les polítiques d'ús del servei o plataforma per protegir-nos i, abans de publicar, reflexionar sobre l'impacte que tindrà la informació», conclou.





