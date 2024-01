Las necesidades identificadas por los miembros del Casal de Gente Mayor Pomar y en las que trabajarán los estudiantes son:

Detectar estados de ánimo de riesgo , sobre todo por el hecho de vivir en soledad. Una de las claves del envejecimiento saludable es tener un estado anímico adecuado.

Mantener hábitos de autocuidado saludables como la higiene personal y del hogar, mantener una dieta adecuada, la adherencia a la medicación, etc.

Activar a las personas mayores mediante aplicaciones y dispositivos digitales de tipo lúdico-terapéutico.

Estos retos se han trasladado a estudiantes de FP y universitarios de varios centros (Centro de Estudios Secundarios Joan Maragall de Badalona, Escuela de Nuevas Tecnologías Interactivas, Escuela Universitaria de Enfermería Gimbernat y la UOC) para que trabajen con el objetivo de encontrar soluciones novedosas.

Los estudiantes trabajarán, mediante una plataforma en línea de la UOC, sus propuestas innovadoras para afrontar los retos. Una comisión de expertos elegirá las ideas finalistas, que se presentarán en una jornada de trabajo en la que participarán todos los implicados en el proyecto. El acto será el sábado 19 de noviembre de 9 a 14 h en el Centro Cívico de La Salut de Badalona.

Durante esta jornada se elegirán las propuestas ganadoras de la competición. El equipo que aporte la solución más novedosa podrá desarrollarla con el apoyo de HUBBIK, la plataforma de apoyo a la innovación y el emprendimiento de la Universitat Oberta de Catalunya, con el objetivo de convertirse en una herramienta concreta (aplicación móvil, aparato electrónico, etc.). Recibirá un premio de 1.000 € y podrá participar en el Stanford University Design Challenge, una competición de la Universidad de Stanford que promueve la creación de herramientas para mejorar la calidad de vida de la gente mayor. El segundo y tercer clasificado podrán presentar sus proyectos en el World of Health IT (WoHIT) y recibirán 500 € y 300 €, respectivamente. La etiqueta para seguir la competición será #CO3aging.



World of Health IT, cita con las mejores prácticas de salud digital europeas

El congreso World of Health IT se celebrará en Barcelona los días 21 y 22 de noviembre y presentará las mejores prácticas en salud y nuevas tecnologías vigentes en la actualidad en Europa. El evento incluirá sesiones sobre salud móvil, genómica, ciberseguridad y gestión de la tecnología en los hospitales. Entre los ponentes estará Richard Daniels, vicepresidente de Kaiser Permanente, la organización sanitaria más innovadora del mundo; el médico rapper ZdoggMd, y representantes de políticas de salud digital de territorios como Estonia, Noruega y Cataluña, entre otros. La Fundación TIC Salut presentará su nuevo programa de certificación de aplicaciones de salud.



HIMSS Europe

HIMSS Europe es un actor fundamental y líder de opinión en la transformación del sector de la salud mediante la tecnología. Como organización independiente sin ánimo de lucro que tiene como principio fundamental la innovación, HIMSS Europe une a actores clave de los sectores de la salud y la atención sanitaria por medio de eventos, contenidos y análisis. Las comunidades que se integran en la organización tienen como objetivo ayudar a los sistemas de salud a definir sus estrategias TIC y a mejorar los servicios de la industria de la salud. Fundada en 1961, HIMSS integra a más de 60.000 miembros, a 600 empresas y a más de un millón de profesionales de la salud y las nuevas tecnologías que lideran iniciativas innovadoras en todo el mundo.



Badalona Serveis Assistencials

Badalona Serveis Assistencials es una organización sanitaria municipal que tiene como finalidad prestar servicios de salud y atención a la dependencia en el Barcelonès Nord y en el Baix Maresme. Con diez centros y más de un millar de profesionales, da cobertura a una población de referencia de 435.000 personas.



Aging 2.0

Aging 2.0 es una red global de innovación que tiene la misión de acelerar la innovación para mejorar las vidas de los mayores en todo el mundo. Aging 2.0 conecta, educa y apoya a innovadores mediante sus comunidades. Su grupo en Barcelona colabora en la organización de la CO3.