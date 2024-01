Les necessitats identificades pels membres del Casal de Gent Gran Pomar i en les quals treballaran els estudiants són:

Detectar estats d'ànim de risc, sobretot pel fet de viure en solitud. Una de les claus de l'envelliment saludable és tenir un estat anímic adequat.

Mantenir hàbits d'autocura saludables com la higiene personal i de la llar, mantenir una dieta adequada, l'adherència a la medicació, etc.

Activar les persones grans mitjançant aplicacions i dispositius digitals de tipus ludicoterapèutic.

Aquests reptes s’han traslladat a estudiants d’FP i universitaris de diversos centres (Centre d’Estudis Secundaris Joan Maragall de Badalona, Escola de Noves Tecnologies Interactives, Escola Universitària d’Infermeria Gimbernat i la UOC) perquè hi treballin amb l’objectiu de trobar-hi solucions innovadores.

Els estudiants treballaran, mitjançant una plataforma en línia de la UOC, les seves propostes innovadores per a afrontar els reptes. Una comissió d’experts triarà les idees finalistes, que es presentaran en una jornada de treball en què participaran tots els implicats en el projecte. L’acte serà el dissabte 19 de novembre de 9 a 14 h al Centre Cívic de la Salut de Badalona.

Durant aquesta jornada es triaran les propostes guanyadores de la competició. L’equip que aporti la solució més innovadora podrà desenvolupar-la amb el suport de HUBBIK, la plataforma de suport a la innovació i l’emprenedoria de la Universitat Oberta de Catalunya, amb l’objectiu de convertir-se en una eina concreta (aplicació mòbil, aparell electrònic, etc.). Rebrà un premi de 1.000 € i podrà participar en l’Stanford University Design Challenge, una competició de la Universitat de Stanford que promou la creació d’eines per a millorar la qualitat de vida de la gent gran. El segon i tercer classificat podran presentar els seus projectes al World of Health IT (WoHIT) i rebran 500 € i 300 €, respectivament. L’etiqueta per a seguir la competició serà #CO3aging.



World of Health IT, cita amb les millors pràctiques de salut digital europees

El congrés World of Health IT se celebrarà a Barcelona els dies 21 i 22 de novembre i presentarà les millors pràctiques en salut i noves tecnologies vigents actualment a Europa. L’esdeveniment inclourà sessions sobre salut mòbil, genòmica, ciberseguretat i gestió de la tecnologia als hospitals. Entre els ponents hi haurà Richard Daniels, vicepresident de Kaiser Permanente, l’organització sanitària més innovadora del món; el metge rapper ZdoggMd, i representants de polítiques de salut digital de territoris com Estònia, Noruega i Catalunya, entre altres. La Fundació TIC Salut hi presentarà el seu nou programa de certificació d’aplicacions de salut.



HIMSS Europe

HIMSS Europe és un actor fonamental i líder d’opinió en la transformació del sector de la salut mitjançant la tecnologia. Com a organització independent sense ànim de lucre que té com a principi fonamental la innovació, HIMSS Europe uneix actors clau dels sectors de la salut i l’atenció sanitària per mitjà d’esdeveniments, continguts i anàlisis. Les comunitats que s’integren en l’organització tenen com a objectiu ajudar els sistemes de salut a definir les seves estratègies TIC i a millorar els serveis de la indústria de la salut. Fundada el 1961, HIMSS integra més de 60.000 membres, 600 empreses i més d’un milió de professionals de la salut i les noves tecnologies que lideren iniciatives innovadores a tot el món.



Badalona Serveis Assistencials

Badalona Serveis Assistencials és una organització sanitària municipal que té com a finalitat prestar serveis de salut i atenció a la dependència al Barcelonès Nord i al Baix Maresme. Amb deu centres i més d’un miler de professionals, dóna cobertura a una població de referència de 435.000 persones.



Aging 2.0

Aging 2.0 és una xarxa global d’innovació que té la missió d’accelerar la innovació per a millorar les vides de la gent gran a tot el món. Aging 2.0 connecta, educa i dóna suport a innovadors mitjançant les seves comunitats. El seu grup a Barcelona col·labora en l’organització de la CO3.