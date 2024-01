28/12/16 · Estudios de Economía y Negocios Lugares cálidos, capitales europeas y países de tradición no cristiana, entre los destinos de los que huyen de la Navidad Papá Noel, los Reyes Magos, los atracones de turrón, la familia, los villancicos, las campanadas, las prisas de comprar regalos a última hora... No todos viven esos momentos con el mismo espíritu navideño que cuando eran niños. Hay quien aprovecha estos días para escapar de todo lo que huele a Navidad. Según una encuesta realizada por el buscador y comparador de vuelos británico Skyscanner, el 57 % de los españoles se plantean estas fechas navideñas como un buen momento para viajar y escapar de la Navidad, aunque solo el 33 % lo acaba haciendo. El profesor del programa de Turismo de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) Pablo Díaz explica que las ciudades europeas de Roma, París o Londres, así como lugares cálidos como Canarias, son algunos de los destinos más extendidos entre los que aprovechan estos días para escapar de la rutina, aunque para los bolsillos más pudientes y espíritus menos navideños, países de tradición no cristiana como Japón, Tailandia, India o Marruecos también tienen salida durante estas fechas.

Vivir estas fiestas de una forma diferente es el objetivo de los que optan por viajar.

Foto: Ashim D'Silva