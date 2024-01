L'expert subratlla que els que ho aprofiten per a viatjar durant aquests dies no necessàriament odien Nadal, sinó que el volen viure «de manera diferent» en altres destinacions lluny de la seva rutina diària. «Són turistes que s'escapen del Nadal local, del qual poden estar una mica saturats, i ho aprofiten per a visitar destinacions turístiques que, tot i que també celebren aquestes dates, tenen altres tradicions que els poden ser atractives», raona Díaz, que també és professor dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC. Al marge de les capitals europees, Díaz també inclou entre aquestes destinacions les ciutats de Porto i Budapest, en alça gràcies a l'augment de les connexions aèries amb Espanya.

Hi ha gent, però, que necessita posar molts més quilòmetres entremig per a allunyar-se del consumisme, el tràfec i la gentada tan propis d'aquesta època de l'any, de les celebracions familiars, de les presses per a comprar i de les emocions que desperta Nadal, i opta per destinacions d'altres religions o recessos espirituals en països llunyans com Tailàndia o l'Índia. Segons l'expert en turisme, malgrat que la situació geopolítica ha castigat els països musulmans del nord de l'Àfrica, Marràqueix (Marroc) continua essent una destinació atractiva per als que es neguen a celebrar aquests dies. Segons Díaz, capitals més exòtiques com ara Tòquio, Bangkok o Bakú també són al bombo de les destinacions que es trien, a més de la freda Reykjavík.

La calor i poder passar aquests dies en xancletes i fent una capbussada és l'aspiració de moltes altres persones que busquen un Nadal «diferent». En aquest cas, el professor situa les illes Canàries com una de les destinacions preferents, a més d'altres llocs càlids com Madeira, les Açores o un creuer pel Carib per a les economies més solvents.



Vacances planejades amb anticipació

Segons Díaz, a diferència d'altres èpoques de l'any, la majoria dels que opten per escapar-se durant aquests dies programa amb força anticipació les vacances. Segons un informe del web de reserva de viatges TripAdvisor , el 33% dels espanyols reserva els viatges per a les festes amb dos o tres mesos d'anticipació, el 19% ho fa un mes abans i l'11%, més de tres mesos abans.

Per regla general, són joves o singles que volen fugir «de les presses d'aquests dies, del consumisme i de la seva ciutat», explica el professor. La tendència és fer les reserves en línia, com passa també en altres èpoques de vacances. Un estudi elaborat per la Societat Estatal per a la Gestió de la Innovació i Tecnologies Turístiques (Segittur) i l'Institut Tecnològic Hoteler (ITH) xifra en un 53,4% dels viatgers residents a Espanya d'entre 18 i 75 anys que reserven un lloc pel seu compte mitjançant internet. El preu mitjà varia segons la destinació i la durada de les vacances, però segons Díaz es poden trobar estades curtes per només 150 euros. Segons l'estudi de TripAdvisor, el 24% dels que viatgen durant aquests dies de Nadal té un pressupost previst per persona de 500 a 1.000 euros i el 18% planeja dedicar més de 1.000 euros a les vacances.



El viatge sorpresa va en alça

Aquest expert en sistemes d'informació i TIC en turisme destaca «l'auge» dels viatges amb destinació sorpresa programats per alguns webs en els quals l'usuari no sap on va fins a poques hores abans de viatjar. «Algunes d'aquestes agències mouen 500 persones cada cap de setmana», afirma. Una tipologia de viatge que, segons Díaz, és atractiva «pel component de sorpresa i pel preu econòmic de la proposta», ja que pel preu de 150 euros per persona s'inclouen el vol d'anada i tornada i dues nits d'hotel.