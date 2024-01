Qué se verá (y qué no) en el Mobile

1. Pantallas de 4K

La mayoría de dispositivos de gama alta seguirán apostando por pantallas de 2k o de QHD (2560 x 1440). Aun así, ante la gran expectación que despierta el nuevo Galaxy S8, sobre todo después del desastre provocado por el último modelo de la compañía, el Galaxy Note 7, la previsión es que Samsung apueste por la resolución de 4k en el modelo Premium, el Galaxy S8 Plus. Aunque la firma no presentará en el MWC su último modelo se cree que dará algunas pistas. Sony apostó por esta tecnología en el XperiaTM Z5 Premium, y todo apunta a que dentro de poco sacará un nuevo terminal con pantalla de 4K. «Aun así, la mayoría de fabricantes no se decide todavía a dar el salto a las pantallas de 4K por problemas de necesidades de potencia, procesamiento, batería, etc.», explica Garrigues.



2. Pantallas curvas

«Seguirá creciendo la tendencia de teléfonos con pantalla de bordes curvados, que popularizó el Samsung Galaxy S6 Edge y que después han seguido marcas chinas como Xiaomi (Mi Note 2) o Vivo (Xplay5)», afirma Garrigues. El experto alerta de que quizá la realidad virtual cambiará esta tendencia.



3. Diseño para maximizar el frontal de pantalla

«Otra tendencia serán los frontales en los que se minimizan los bordes, para dejar el máximo espacio posible para la pantalla», opina Garrigues. Actualmente, fabricantes como Xiaomi y Honor ya tienen terminales de este tipo, pero todo parece indicar que marcas como LG, Apple, Meizu o Sony podrían estar preparando terminales en los que se maximiza el porcentaje del frontal dedicado a pantalla.



4. Tecnología AMOLED

Según Garrigues, Samsung podría acabar resolviendo la rivalidad entre las tecnologías Super AMOLED e IPS LCD. Estas nuevas pantallas tienen menos capas, un brillo más potente que ayuda a la visualización bajo luz solar, colores más puros, un mejor ángulo de visión y consumen menos energía. Samsung ha logrado abaratar los costes de las pantallas AMOLED, cuya producción había sido tradicionalmente más cara que la de IPS LCD, lo que puede hacer que la tecnología AMOLED se acabe imponiendo. «Ello podría convertir a Samsung en el primer fabricante mundial de pantallas para teléfonos inteligentes, una tecnología a la que el nuevo iPhone podría sumarse», afirma Garrigues.



5. Cámara doble con funcionalidades distintas

La cámara doble se consolida como tendencia clara en móviles de alta gama, aunque la funcionalidad depende de cada fabricante. «Por ejemplo, HTC, Lenovo y Xiaomi han utilizado la cámara trasera como una forma de obtener fotografías con un desenfoque graduable del segundo plano», explica Garrigues. Otros, como por ejemplo LG, han incorporado lentes de gran angular en una de las dos cámaras o mejoras en la luminosidad, como Huawei, que utiliza la cámara doble para captar el doble de luz. En el caso de Apple, ya ha incorporado en el último iPhone 7 Plus el uso del zoom óptico con una lente que capta las imágenes con zoom normal (1X), y otra con distancia focal de 56 milímetros, que hace las fotografías con zoom de 2X.



6. La cerámica como material para móviles

«Las ventajas de este material son su resistencia a las rayaduras, la facilidad para esconder la antena dentro del dispositivo puesto que esta no interfiere con la señal o su tacto», afirma Garrigues. Algunos fabricantes como Xiaomi han empezado a experimentar con este material, pero los altos costes de producción que comporta harán que sus teléfonos sean muy exclusivos. Otros materiales como el cristal pueden volver a ser novedad este año. «Existen muchos rumores sobre la posibilidad de que el futuro nuevo iPhone utilice un cuerpo de cristal, dejando de lado el aluminio empleado hasta ahora», apunta Garrigues. La tecnología de cristal, que ya se utilizó en el iPhone 4, tiene la ventaja de que mejora la carga inalámbrica y la recepción de la antena. Sin embargo, tiene una clara desventaja: su fragilidad. Por ello, informaciones más recientes apuntan a que el nuevo iPhone podría utilizar una capa resistente de zafiro para cubrir el vidrio.



7. Teléfonos modulares

«Los modelos Moto Z y Z Force, de Motorola, han recuperado el concepto que el LG G5 presentó el año pasado, aunque todo parece indicar que ahora lo ha abandonado en el nuevo G6, el teléfono modular», dice Garrigues. En el caso de Motorola, los nuevos teléfonos de gama alta permiten añadir al dispositivo elementos como un picoproyector o proyector portátil, un altavoz o una batería adicional. Este tipo de teléfono utiliza plataformas de desarrollo abiertas para que otros desarrolladores puedan trabajar en sus propios módulos. Según Garrigues, es posible que otros fabricantes decidan experimentar con tecnología modular en un futuro, aunque será difícil identificar una tendencia clara en este sentido teniendo en cuenta los malos resultados de LG con el G5 anterior.



8. Mayores niveles de protección contra el agua y el polvo

Para Carles Garrigues, los nuevos terminales de 2017 tenderán a incorporar mejoras respecto a la resistencia al agua y al polvo siguiendo los estándares IP67 e IP68. Las letras IP, del inglés ingress protection, identifican los distintos estándares. El valor 6 en el primer dígito describe el nivel de protección contra el polvo, es decir que «No debe entrar en contacto con el polvo bajo ninguna circunstancia». Con el valor 7 se describe el nivel de protección contra líquidos, normalmente el agua: «El objeto debe resistir, sin filtración alguna, la inmersión completa a un metro de profundidad durante treinta minutos».



9. Uso del escáner de iris

Tras el lector de huellas, lo próximo paso en seguridad es el escáner de iris. Este tipo de sistema no solo aporta más seguridad, sino que también perfecciona los métodos ya existentes y es más cómodo.



10. Conector USB reversible de tipo C

La principal mejora es que este tipo de conector es reversible, ofrece carga USB C y tiene capacidad para transmitir vídeo con resolución de hasta 4K.



11. Carga rápida e inalámbrica y baterías que durarán cuatro días

«Las baterías que veremos en el MWC, sobretodo en modelos de gama alta, seguirán incorporando la posibilidad de carga rápida», considera Garrigues. En estos momentos, por ejemplo, ya tenemos terminales que pueden llegar a un nivel de carga de más del cincuenta por ciento en solo treinta minutos como el Microsoft Lumia 950 XL o el LG G5. Las compañías también seguirán apostando por la carga inalámbrica, como ya hacen los Samsung Galaxy S7 o el HP Elite 3. Además, la capacidad de carga seguirá aumentando y se situará alrededor de los 4000 mAh en los terminales de gama alta.



¿Qué no veremos en el MWC?

Este año, Mark Zuckerberg no asistirá a la feria de los móviles. Como cabeza de cartel se confirma la asistencia del fundador de Netflix, Reed Hastings. Samsung no presentará su nuevo modelo, el Galaxy S8, puesto que lo hará más adelante, y Xiamoi, en contra de lo que se esperaba, tampoco presentará el Mi 6.

Aunque la noticia es que Apple sí que participará en la feria, la realidad es que no presentará ningún producto nuevo, si bien mostrará su programa App Planet en el pabellón dedicado a las aplicaciones.