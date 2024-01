Què es veurà (i què no) al Mobile

1. Pantalles de 4K

La majoria de dispositius de gamma alta continuaran apostant per pantalles de 2k o de QHD (2560 x 1440). Així i tot, davant de la gran expectació que desperta el nou Galaxy S8, sobretot després del desastre provocat per l’últim model de la companyia, el Galaxy Note 7, la previsió és que Samsung aposti per la resolució de 4k en el model Premium, el Galaxy S8 Plus. Encara que la marca no presentarà el seu últim model a l’MWC, es creu que en donarà algunes pistes. Sony va apostar per aquesta tecnologia en l’ExperiaTM Z5 Premium, i tot apunta que d’aquí a poc traurà un nou terminal amb pantalla de 4K. «Tot i així, la majoria de fabricants encara no es decideix a fer el salt a les pantalles de 4K per problemes de necessitats de potència, processament, bateria, etc.», explica Garrigues.



2. Pantalles corbes

«Continuarà creixent la tendència de telèfons amb pantalla de vores corbades, que va popularitzar el Samsung Galaxy S6 Edge i que després han seguit marques xineses com Xiaomi (Mi Note 2) o Vivo (Xplay5)», afirma Garrigues. L’expert alerta que potser la realitat virtual canviarà aquesta tendència.



3. Disseny per a maximitzar el frontal de pantalla

«Una altra tendència seran els frontals en què es minimitzen les vores, per a deixar el màxim espai possible per a la pantalla», opina Garrigues. Actualment, fabricants com Xiaomi i Honor ja tenen terminals d’aquest tipus, però tot sembla indicar que marques com LG, Apple, Meizu o Sony podrien estar preparant terminals en què es maximitza el percentatge del frontal dedicat a pantalla.



4. Tecnologia AMOLED

Segons Garrigues, Samsung podria acabar resolent la rivalitat entre les tecnologies Super AMOLED i IPS LCD. Aquestes noves pantalles tenen menys capes, una brillantor més potent que ajuda a la visualització sota llum solar, colors més purs, un millor angle de visió i consumeixen menys energia. Samsung ha aconseguit abaratir els costos de les pantalles AMOLED, la producció de les quals havia estat tradicionalment més cara que la d’IPS LCD, cosa que pot fer que la tecnologia AMOLED s’acabi imposant. «Això podria convertir Samsung en el primer fabricant mundial de pantalles per a telèfons intel·ligents, una tecnologia a la qual podria sumar-se el nou iPhone», afirma Garrigues.



5. Càmera doble amb funcionalitats diferents

La càmera doble es consolida com a tendència clara en mòbils d’alta gamma, encara que la funcionalitat depèn de cada fabricant. «Per exemple, HTC, Lenovo i Xiaomi han utilitzat la càmera posterior com una manera d’obtenir fotografies amb un desenfocament graduable del segon pla», explica Garrigues. Altres, per exemple LG, han incorporat lents de gran angular a una de les dues càmeres o millores en la lluminositat, com Huawei, que utilitza la càmera doble per a captar el doble de llum. En el cas d’Apple, ja ha incorporat en l’últim iPhone 7 Plus l’ús del zoom òptic amb una lent que capta les imatges amb zoom normal (1X), i una altra amb distància focal de 56 mil·límetres, que fa les fotografies amb zoom de 2X.



6. La ceràmica com a material per a mòbils

«Els avantatges d’aquest material són la seva resistència a les ratllades, la facilitat per a amagar l’antena dins del dispositiu, ja que aquesta no interfereix amb el senyal, o el seu tacte», afirma Garrigues. Alguns fabricants com Xiaomi han començat a experimentar amb aquest material, però els alts costos de producció que comporta faran que els seus telèfons siguin molt exclusius. Altres materials com el cristall podrien tornar a ser novetat aquest any. «Hi ha molts rumors sobre la possibilitat que el futur nou iPhone utilitzi un cos de cristall, deixant de banda l’alumini emprat fins ara», apunta Garrigues. La tecnologia de cristall, que ja es va utilitzar en l’iPhone 4, té l’avantatge que millora la càrrega sense fil i la recepció de l’antena. Però té un clar desavantatge: la seva fragilitat. Per això, informacions més recents apunten que el nou iPhone podria utilitzar una capa resistent de safir per a cobrir el vidre.



7. Telèfons modulars

«Els models Moto Z i Z Force, de Motorola, han recuperat el concepte que l’LG G5 va presentar l’any passat, encara que tot sembla indicar que ara l’ha abandonat en el nou G6, el telèfon modular», diu Garrigues. En el cas de Motorola, els nous telèfons de gamma alta permeten afegir al dispositiu elements com un picoprojector o projector portàtil, un altaveu o una bateria addicional. Aquest tipus de telèfon utilitza plataformes de desenvolupament obertes perquè altres desenvolupadors puguin treballar en els seus propis mòduls. Segons Garrigues, és possible que altres fabricants decideixin experimentar amb tecnologia modular en un futur, encara que serà difícil identificar una tendència clara en aquest sentit tenint en compte els mals resultats d’LG amb el G5 anterior.



8. Nivells de protecció més alts contra l’aigua i la pols

Per a Carles Garrigues, els nous terminals del 2017 tendiran a incorporar millores pel que fa a la resistència a l’aigua i a la pols seguint els estàndards IP67 i IP68. Les lletres IP, de l’anglès ingress protection, identifiquen els diferents estàndards. El valor 6 en el primer dígit descriu el nivell de protecció contra la pols, és a dir, que «no ha d’entrar en contacte amb la pols sota cap circumstància». Amb el valor 7 es descriu el nivell de protecció contra líquids, normalment l’aigua: «L’objecte ha de resistir, sense cap filtració, la immersió completa a un metre de profunditat durant trenta minuts».



9. Ús de l’escàner d’iris

Després del lector d’empremtes, el següent pas en seguretat és l’escàner d’iris. Aquest tipus de sistema no només aporta més seguretat, sinó que també perfecciona els mètodes ja existents i és més còmode.



10. Connector USB reversible de tipus C

La principal millora és que aquest tipus de connector és reversible, ofereix càrrega USB C i té capacitat per a transmetre vídeo amb resolució de fins a 4K.



11. Càrrega ràpida i sense fil i bateries que duraran quatre dies

«Les bateries que veurem a l’MWC, sobretot en models de gamma alta, continuaran incorporant la possibilitat de càrrega ràpida», considera Garrigues. En aquest moment, per exemple, ja tenim terminals que poden arribar a un nivell de càrrega de més del cinquanta per cent en només trenta minuts com el Microsoft Lumia 950 XL o l’LG G5. Les companyies també continuaran apostant per la càrrega sense fil, com ja fan els Samsung Galaxy S7 o l’HP Elite 3. A més, la capacitat de càrrega continuarà augmentant i se situarà al voltant dels 4000 mAh en els terminals de gamma alta.



Què no veurem a l’MWC?

Aquest any, Mark Zuckerberg no assistirà a la fira dels mòbils. Com a cap de cartell es confirma l’assistència del fundador de Netflix, Reed Hastings. Samsung no presentarà el seu nou model, el Galaxy S8, ja que ho farà més endavant, i Xiamoi, en contra del que s’esperava, tampoc presentarà l’Mi 6.

Encara que la notícia és que Apple sí que participarà a la fira, la realitat és que no hi presentarà cap producte nou, si bé mostrarà el seu programa App Planet en el pavelló dedicat a les aplicacions.