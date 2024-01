Tendrá una inyección económica de 1,5 millones de euros en los tres primeros años y un presupuesto de 2,5 millones anuales

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha presentado este miércoles el primer centro académico especializado en salud electrónica del sur de Europa, el eHealth Center, en un acto celebrado en la Sala Europa de la Representación de la Comisión Europea en Barcelona. En el acto han participado Josep A. Planell, rector de la UOC; Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC; Antoni Comín, consejero de Salud de la Generalitat de Cataluña; Xavier Prats Monné, director general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, y Manuel Armayones, director de desarrollo del eHealth Center y profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC.

El nuevo centro académico aglutinará todo el conocimiento que desde la UOC se genere en el ámbito de la salud en línea, es decir, el conjunto de tecnologías de la información y la comunicación (TIC) orientadas a promover, mantener y recuperar la salud y el bienestar. El eHealth Center contará con un espacio físico propio en el edificio de la UOC en el 22@ y para su desarrollo habrá una inversión inicial de1,5 millones de euros durante los tres primeros años. Paralelamente, para la actividad ordinaria, se destinarán 2,5 millones de euros anuales, el 30% del presupuesto que la UOC dedica a la investigación.

El eHealth Center llevará a cabo investigación, formación y asesoramiento, especializándose en cuatro ámbitos de conocimiento: a) educación y empoderamiento para la salud y habilidades digitales; b) diseño y evaluación de intervenciones en salud electrónica, incluyendo la móvil (aplicaciones de salud); c) ciencia de datos, y, por último, d) salud electrónica y equidad.



Pionero y transdisciplinario

El centro tiene una fuerte vocación transdisciplinaria y englobará los siete estudios que forman la UOC. Una prueba de ello es que el equipo de dirección, además de Aymerich y Armayones, estará constituido por Pilar García Lorda, directora de los Estudios de Ciencias de la Salud; Josep Prieto, director de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunicación; Pastora Martínez, vicerrectora de Globalización y Cooperación, y Marc Alabert, director de Planificación Estratégica de la UOC. Además, este equipo coordinador contará con un equipo científico-técnico formado por profesionales de gestión y por los profesores de todos los estudios de la UOC que investigan en la interacción de las TIC con la salud, así como un consejo asesor.

Entre los miembros que forman parte de este consejo hay el director general de Salud y Seguridad Alimentaria de la Comisión Europea, Xavier Prats Monné; el jefe del Servicio de Medicina Preventiva y Epidemiología del Hospital Clínico de Barcelona, Antoni Trilla; el director del Vall d’Hebron Instituto de Investigación, Joan Comella; la coordinadora española de la European Patients Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI), Sara Pérez; el director del Institute for Global Health Equity and Innovation de la Universidad de Toronto, Alejandro Jadad, así como Itziar Larizgoitia, de la Oficina de Evaluación de la Organización Mundial de la Salud.

Por otra parte, este centro académico trabajará desde una mirada «salutogénica», es decir, se centrará en los elementos sociales que explican por qué los ciudadanos se mantienen sanos, y no tanto en los que explican por qué enferman. El enfoque, pues, estará centrado en la persona, así como en los determinantes físicos, psicológicos y sociales que contribuyen al mantenimiento y la mejora de la salud.



Colaboración con centros punteros

En los últimos meses, desde la UOC se han realizado gestiones a nivel internacional que han permitido llegar a acuerdos con instituciones académicas de otros países. Así, el eHealth Center firmará un convenio de colaboración con el Center for Global eHealth Innovation y con el Institute for Global Health Innovation and Equity —ambos de Toronto (Canadá) y referentes mundiales en su ámbito— para convertirse en su socio estratégico en el sur de Europa con la voluntad de contribuir a generar una red estable de centros académicos y de investigación sobre salud electrónica. Además, se colaborará con el Norwegian Center for eHealth Research —situado en Tromsø (Noruega)— en ámbitos como la investigación o el intercambio de profesores.



Campaña de sensibilización

La presentación del eHealth Center también ha servido para dar a conocer una campaña de sensibilización que busca concienciar sobre la importancia de la salud electrónica mediante un vídeo. Recoge cinco datos en forma de pregunta en torno a la salud en línea que permiten entender la importancia de este ámbito. Con este vídeo también se quiere dejar claro que la tarea del eHealth Center será eminentemente práctica, ya que el centro abordará temas que afectan a la población, tales como las dificultades y las barreras en la comprensión de la información sanitaria. A la vez, se pondrán al alcance de la sociedad las diferentes aplicaciones digitales que surjan de él.



Directrices europeas

El eHealth Center de la UOC se enmarca en las iniciativas recomendadas en el Plan de acción sobre la salud electrónica 2012-2020 de la Comisión Europea, así como en la hoja de ruta en la que se basan las diferentes acciones que llevan a cabo en este ámbito la Generalitat de Cataluña y el Ministerio de Sanidad. Así pues, los objetivos de este nuevo centro académico van en concordancia con las directrices europeas, tales como la promoción de hábitos saludables, el empoderamiento del ciudadano, el diseño de soluciones centrado en las personas o el acceso a la información en enfermedades minoritarias, entre otros.