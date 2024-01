Tindrà una injecció econòmica d’1,5 milions d’euros en els tres primers anys i un pressupost de 2,5 milions anuals

La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha presentat aquest dimecres el primer centre acadèmic especialitzat en salut electrònica del sud d’Europa, l’eHealth Center, en un acte dut a terme a la Sala Europa de la Representació de la Comissió Europea a Barcelona. En l’acte hi han participat Josep A. Planell, rector de la UOC; Marta Aymerich, vicerectora de Planificació Estratègica i Recerca de la UOC; Antoni Comín, conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya; Xavier Prats Monné, director general de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, i Manuel Armayones, director de desenvolupament de l’eHealth Center i professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la UOC.

El nou centre acadèmic aglutinarà tot el coneixement que des de la UOC es generi en l’àmbit de la salut en línia, és a dir, el conjunt de tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) orientades a promoure, mantenir i recuperar la salut i el benestar. L’eHealth Center disposarà d’un espai físic propi a l’edifici de la UOC al 22@ i per a desplegar-lo hi haurà una inversió inicial d’1,5 milions d’euros durant els tres primers anys. Paral·lelament, per a l’activitat ordinària, es destinaran 2,5 milions d’euros anuals, el 30% del pressupost que la UOC dedica a la recerca.

L’eHealth Center portarà a terme recerca, formació i assessorament, especialitzant-se en quatre àmbits de coneixement: a) educació i apoderament per a la salut i habilitats digitals; b) disseny i avaluació d’intervencions en salut electrònica, incloent-hi la mòbil (aplicacions de salut); c) ciència de dades, i, finalment, d) salut electrònica i equitat.



Pioner i transdisciplinari

El centre té una forta vocació transdisciplinària i englobarà els set estudis que formen la Universitat. Una prova d’això és que l’equip de direcció, a més d’Aymerich i Armayones, serà compost per Pilar García Lorda, directora dels Estudis de Ciències de la Salut; Josep Prieto, director dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació; Pastora Martínez, vicerectora de Globalització i Cooperació, i Marc Alabert, director de Planificació Estratègica de la UOC. A més, aquest equip coordinador tindrà a la seva disposició un equip cientificotècnic format per professionals de gestió i pels professors de tots els estudis de la UOC que investiguen en la interacció de les TIC amb la salut, i també un consell assessor.

Entre els membres que formen part d’aquest consell hi ha el director general de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, Xavier Prats Monné; el cap del Servei de Medicina Preventiva i Epidemiologia de l’Hospital Clínic de Barcelona, Antoni Trilla; el director del Vall d’Hebron Institut de Recerca, Joan Comella; la coordinadora espanyola de la European Patients Academy on Therapeutic Innovation (EUPATI), Sara Pérez; el director de l’Institute for Global Health Equity and Innovation de la Universitat de Toronto, Alejandro Jadad, i, també, Itziar Larizgoitia, de l’Oficina d’Avaluació de l’Organització Mundial de la Salut.

D’altra banda, aquest centre acadèmic treballarà des d’una mirada «salutogènica», és a dir, se centrarà en els elements socials que expliquen per què els ciutadans es mantenen sans, i no tant en els que expliquen per què es posen malalts. L’enfocament, doncs, estarà centrat en la persona i en els determinants físics, psicològics i socials que contribueixen al manteniment i la millora de la salut.



Col·laboració amb centres capdavanters

Els darrers mesos, des de la UOC s’han fet gestions a escala internacional que han permès arribar a acords amb institucions acadèmiques d’altres països. Així, l’eHealth Center signarà un conveni de col·laboració amb el Center for Global eHealth Innovation i amb l’Institute for Global Health Innovation and Equity —tots dos de Toronto (Canadà) i referents mundials en el seu àmbit— per convertir-se en el seu soci estratègic al sud d’Europa amb la voluntat de contribuir a generar una xarxa estable de centres acadèmics i de recerca sobre salut electrònica.​ A més a més, es col·laborarà amb el Norwegian Center for eHealth Research —situat a Tromsø (Noruega)— en àmbits com la recerca o l’intercanvi de professors.



Campanya de sensibilització

La presentació de l’eHealth Center també ha servit per a donar a conèixer una campanya de sensibilització que busca conscienciar sobre la importància de la salut electrònica mitjançant un vídeo. Recull cinc dades en forma de pregunta entorn de la salut en línia que permeten entendre la importància d’aquest àmbit. Amb aquest vídeo també es vol deixar clar que la tasca de l’eHealth Center serà eminentment pràctica, ja que el centre abordarà temes que afecten la població, com ara les dificultats i les barreres en la comprensió de la informació sanitària. Alhora, es posaran a l’abast de la societat les diferents aplicacions digitals que en sorgeixin.



Directrius europees

L’eHealth Center de la UOC s’emmarca en les iniciatives recomanades en el Pla d’acció sobre la salut electrònica 2012-2020 de la Comissió Europea, i també en el full de ruta en què es basen les diferents accions que porten a terme en aquest àmbit la Generalitat de Catalunya i el Ministeri de Sanitat. Així, doncs, els objectius d’aquest nou centre acadèmic van d’acord amb les directrius europees, com ara la promoció d’hàbits saludables, l’apoderament del ciutadà, el disseny de solucions centrat en les persones o l’accés a la informació en malalties minoritàries, entre altres.