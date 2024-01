La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha asesorado cinco universidades de Jordania que quieren implementar el aprendizaje en línea en su modelo educativo. Durante el proceso, en el que también se ha hecho hincapié en la calidad educativa, se ha trabajado con el Ministerio de Educación de Jordania, la agencia de calidad del mismo país –el HEAC–, la agencia europea –la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQUA)– y las cinco universidades: la University of Jordan, la Yarmouk University, la Hashemite University, la Al-Hussein Bin Talal University y la Princess Sumaya University for Technology.

La vicerrectora del área de Globalización y Cooperación, Pastora Martínez, visitó in situ el país, donde, aparte de participar en el asesoramiento, explicó el modelo educativo que sigue la UOC. «Con el despliegue de este proyecto, la Universidad hace transferencia de conocimiento en materia de aprendizaje virtual y posiciona su modelo educativo para que sea reconocido por instituciones educativas y agencias de calidad de todo el mundo», explica la vicerrectora.

Martínez también ha destacado la necesidad de sacar adelante este proyecto, ya que Jordania tiene una fuerte demanda de educación superior: «Como país receptor de refugiados y migración del Próximo Oriente, el país ha visto multiplicada la población con necesidades de acceder a la educación superior, pero no tiene suficiente capacidad para construir universidades presenciales que les den respuesta».

En este sentido, la vicerrectora destaca que es clave que Jordania trabaje para que no pase lo que ha pasado en otros países del mundo donde este proceso ha sido liderado por empresas privadas que buscan solo un beneficio económico. «Jordania, como estado, debe poder garantizar que la educación virtual cumple con los requisitos y estándares de calidad, y la UOC los quiere felicitar por haber apostado por la educación en línea y por haber puesto las bases de una agencia de calidad que contemple y reconozca el aprendizaje en línea».

Aparte de Jordania –apunta la vicerrectora–, otros muchos países necesitarán en un futuro inmediato asesoramiento para dar el salto a la virtualidad en sus instituciones universitarias y administraciones públicas. Martínez defiende que, cuando esto suceda, la UOC debe estar allí transfiriendo su experiencia de más de veinte años en el mundo virtual. «Es lo que nos corresponde como universidad dentro de esta sociedad global y es lo que nos convierte en referente. Además, es uno de los objetivos del plan de acción para una UOC global y social», insiste.



Experiencias similares

No es la primera vez que la UOC asesora instituciones educativas o agencias de calidad. En Ecuador, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) ya pidió a la universidad que participara en un proceso de evaluación de los grados de Derecho en modalidad a distancia impartidos en diferentes universidades del país.

Por otra parte, la directora de los Estudios de Derecho y Ciencia Política de la UOC, Ana María Delgado, colaboró como evaluadora externa internacional de este organismo durante el marzo pasado.