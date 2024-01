La Universitat Oberta de Catalunya (UOC) ha assessorat cinc universitats de Jordània que volen incorporar l'aprenentatge en línia en el seu model educatiu. Durant el procés, en què també s'ha posat l'accent en la qualitat educativa, s'ha treballat amb el Ministeri d'Educació de Jordània, l'agència de qualitat del mateix país –el HEAC–, l'agència europea –la European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQUA)– i les cinc universitats: la University of Jordan, la Yarmouk University, la Hashemite University, la Al-Hussein Bin Talal University i la Princess Sumaya University for Technology.

La vicerectora de l'àrea de Globalització i Cooperació, Pastora Martínez, va visitar in situ el país, on, a més de participar en l'assessorament, va explicar el model educatiu que segueix la UOC. «Amb el desplegament d'aquest projecte, la Universitat fa transferència de coneixement en matèria d'aprenentatge virtual i posiciona el seu model educatiu perquè sigui reconegut per institucions educatives i agències de qualitat de tot el món», explica la vicerectora.

Martínez també ha destacat la necessitat de tirar endavant aquest projecte, perquè Jordània té una forta demanda d'ensenyament superior: «Com a país receptor de refugiats i migració del Pròxim Orient, el país ha vist multiplicada la població amb necessitats d'accedir a l'ensenyament superior, però no té prou capacitat per a construir universitats presencials que hi donin resposta».

En aquest sentit, la vicerectora destaca que és clau que Jordània treballi perquè no passi el que ha succeït en altres països del món on aquest procés ha estat liderat per empreses privades que només busquen un benefici econòmic. «Jordània, com a estat, ha de poder garantir que l'educació virtual compleix els requisits i estàndards de qualitat, i la UOC els vol felicitar per haver apostat per l'educació en línia i per haver posat les bases d'una agència de qualitat que tingui en compte i reconegui l'aprenentatge en línia».

A més de Jordània –apunta la vicerectora–, molts altres països necessitaran en un futur immediat assessorament per a fer el salt a la virtualitat en les seves institucions universitàries i administracions públiques. Martínez defensa que, quan això succeeixi, la UOC ha de ser allà transferint la seva experiència de més de vint anys en el món virtual. «És el que ens correspon com a universitat dins d'aquesta societat global i és el que ens converteix en referent. A més, és un dels objectius del pla d'acció per a una UOC global i social», insisteix.



Experiències similars

No és el primer cop que la UOC assessora institucions educatives o agències de qualitat. A l'Equador, el Consejo de Evaluación, Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior (CEAACES) ja va demanar a la Universitat que participés en un procés d'avaluació dels graus de Dret en modalitat a distància impartits en diferents universitats del país.

D'altra banda, la directora dels Estudis de Dret i Ciència Política de la UOC, Ana María Delgado, hi va col·laborar com a avaluadora externa internacional d'aquest organisme durant el març passat.