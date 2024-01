Empresarios o fabricantes, ¿quién debe pagar la cotización de los robots?

Alerta de que si el impuesto lo tienen que pagar las empresas, perderán competitividad ante países donde no se graven con ninguna carga, como por ejemplo los EE. UU. o Asia, donde no tienen un sistema de pensiones como Europa. Esto podría representar una pérdida de inversiones y por lo tanto un menor crecimiento económico. Un reto difícil: conseguir ingresos y no perjudicar la innovación tecnológica. «Imponerlo al fabricante también castiga la I+i que se quiere potenciar», alerta.