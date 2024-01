Empresaris o fabricants, qui ha de pagar la cotització dels robots?

Subvencionar els humans exclosos

Aquest passat mes de març, l’eurodiputada socialista Delvaux va declarar que si escasseja la feina s’ha d’assegurar al ciutadà un ingrés per a tenir una vida digna. A Espanya hi ha 18 milions de treballadors segons l’última enquesta de població activa (EPA), i és molt probable que molts, a termini mitjà, i encara que vulguin, no puguin treballar, alerta Viader. «La renda universal podria acabar sent imprescindible per als exclosos laborals i per a mantenir l’estat del benestar», afirma.

«Pot ser part de la solució –corrobora Serradell‒, però hauria de ser prou generosa per a anar més enllà de les necessitats humanes bàsiques». És tan important produir productes barats com que algú pugui comprar-los, és a dir, que tingui certa capacitat adquisitiva.

El meu cap és un robot

El 2020, el 26% dels llocs de feina seran ocupats per robots. «En els propers anys trobarem un alt grau d’interacció a les nostres feines amb sistemes automàtics i robotitzats», afirma Viader. Un estudi de la Universitat de Manitoba al Canadà va estudiar les interaccions robots-humans que es poden donar a la feina i va concloure que els empleats són més propensos a respondre ordres d’androides que no d’humans. «En general, tendim a pensar que una màquina, programada amb precisió, no s’equivoca. Confiem més en un robot que en el nostre judici, o si més no el revisem quan no coincideix amb el de la màquina», afirma Gina Aran, professora col·laboradora del màster de Gestió i Direcció de Recursos Humans de la UOC.

Els robots, però, no aporten cap tipus d’interacció social a la feina. L’experta alerta que la interacció és necessària per dues raons: per una banda, implica la generació de noves idees i la millora de processos, i per una altra, contribueix a la salut psicològica i emocional del treballador. «Un problema que sembla que en poc temps es resoldrà: alguns experts afirmen que el 2050 seran capaços de socialitzar-se i serà gairebé impossible diferenciar un humà d’un androide», conclou l’experta.