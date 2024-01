Un proyecto de realidad virtual ayudará a mejorar los procesos educativos de alumnos con dificultades de aprendizaje (TDAH, TDA, dislexia, lateralidad cruzada, discalculia, TEAF, etc.), a través de una web con aplicaciones de estimulación neurocognitiva. Esta solución tecnológica en fase beta, llamada Potmath, impulsada por el maestro y psicopedagogo y también estudiante de la UOC Frederic Cerón, tiene como objetivo integrar ejercicios de orientación espacial y movimiento para activar áreas de la corteza cerebral implicadas en el aprendizaje. Este y otros siete proyectos tecnológicos se presentarán en la sexta edición de la jornada anual del emprendimiento y la innovación de la UOC, el #SpinUOC. El evento se celebrará este jueves 14 de junio a partir de las 19 h en la antigua fábrica de Estrella Damm (Barcelona).



Hacer visibles las desigualdades sociales es el principal objetivo de otra de las iniciativas, llamada mapas de relieves de la experiencia (relief maps), que se presentarán en el acto. Se trata de una herramienta analítica para llevar a cabo investigación en ciencias sociales que facilita la adquisición y la interpretación de datos, sistematizando su recogida y mostrando los resultados visualmente con varias perspectivas (origen, clase social, orientación sexual, etc.) y mediante mapas. «Este recurso puede ser interesante para varios colectivos, como instituciones de investigación, administraciones públicas, asociaciones o entidades educativas», apunta la investigadora de la UOC Maria Rodó, impulsora de este proyecto.



Las noticias falsas (fake news) y la desinformación son uno de los grandes problemas de nuestro tiempo y también tomarán protagonismo en el Spin UOC. El posgraduado en Periodismo Digital por la UOC Lorenzo Marini lanza la primera plataforma para aprender a verificar información digital, colaborar con otros usuarios y profesionales para luchar contra las noticias falsas y ser avisado instantáneamente en caso de leer contenido falso o engañoso. uCheck es una web social gratuita conectada a una extensión de navegador, por medio de una API, y a una plataforma para facilitar la comunicación entre expertos y periodistas, con el fin de verificar información en fase de redacción de contenidos. «Las verificaciones colectivas efectuadas diariamente y los ejercicios de verificación de hechos estarán a disposición del público y alimentarán una base de datos para proteger a los lectores de las noticias falsas», remarca Marini.



Para evitar que los fallos tecnológicos afecten a la eficiencia de las empresas, el máster en Seguridad Informática y máster en Dirección y Gestión de Sistemas y Tecnologías de la Información por la UOC Víctor Calvo explicará la iniciativa emprendedora Muutech. «Nace con el propósito de ayudar a reducir los tiempos de parada de servicio en las empresas», explica. La aplicación proporciona herramientas tecnológicas, formación e ingeniería necesarias para ofrecer un servicio completo, por lo que evita a las compañías el coste de contratación de personal específico y consigue un ahorro significativo porque reduce tiempo de parada en sus servicios.



El graduado en Tecnologías de Telecomunicación por la UOC Eduard Marcel González mostrará el proyecto de una plataforma de software para el análisis inteligente de la voz (reconocimiento de emociones, detección de edad o género, detección de trastornos del lenguaje, etc.), aplicable en psicología, medicina, marketing, comunicación, educación y consumo. La plataforma, llamada Voiception, aprovecha el potencial de los macrodatos (big data) y el internet de las cosas. Actualmente está en desarrollo con versión en catalán y en español.



Los videojuegos de plataforma son un género de videojuegos que se caracterizan por tener que saltar, correr, caminar o escalar sobre una serie de plataformas o acantilados mientras se recogen objetos y se evitan enemigos. El posgraduado en Diseño y Programación de Aplicaciones para Dispositivos Móviles de la UOC José Matamoros ha creado un videojuego 2D de este género llamado Monstrid Pathmaker. «A diferencia de otros productos similares, el sistema controla el personaje mediante la inteligencia artificial, mientras que el jugador se encarga de crear los elementos que le guiarán hasta superar los niveles. Entre otros objetivos, se espera poder publicar el videojuego en los dispositivos móviles sin tener que modificar la forma de jugar (gameplay)», explica Matamoros.



Entre los proyectos del ámbito de la educación, también se mostrará Filmclub, una plataforma digital abierta y colaborativa que pone el cine a disposición de los profesores y los alumnos de todo el mundo como herramienta educativa. La plataforma integra películas y documentales en las aulas para tratar materias de estudio, como matemáticas, ciencias, historia, filosofía o artes. «Esta plataforma permite reducir el tiempo y el esfuerzo de los educadores a la hora de elegir materiales para las clases», señala Miquel Cerdà, director de esta empresa emergente.



El estudiante de Administración y Dirección de Empresas en la UOC Joan Iniesta, reconocido por el Banco Santander como uno de los cincuenta emprendedores más prometedores de España menores de treinta años, impulsa Optimio, un optimizador de gastos para particulares, autónomos y empresas. Esta plataforma permite mejorar el rendimiento financiero mediante los macrodatos y la inteligencia artificial. Con Optimio puede ahorrarse tiempo y dinero optimizando gastos, como los del hogar, los diarios y los de ocio y viajes. Optimio dispone de soluciones específicas para empresas y autónomos. Entre sus principales clientes están empresas reconocidas, como Wallapop o Applus+.





#SpinUOC y Hubbik



El #SpinUOC, que cumple seis años, se enmarca dentro de Hubbik , la plataforma que impulsa el emprendimiento y la innovación abierta vinculada a los ámbitos de conocimiento de la UOC. El acto, conducido por Òscar Dalmau, recibe el apoyo de Estrella Damm, Fomento del Trabajo Nacional, Ramon Molinas Foundation, 4 Years From Now y Seed & Click.



En el evento se entregarán tres premios en metálico entre los ocho proyectos que se presentan: uno al mejor proyecto emprendedor, dotado con tres mil euros, y dos premios de dos mil euros cada uno, uno al que tenga más impacto social (patrocinado por Ramon Molinas Foundation) y otro a la mejor presentación hecha el día del acto. Los tres galardones serán otorgados en el mismo evento.