Un projecte de realitat virtual ajudarà a millorar els processos educatius d’alumnes amb dificultats d’aprenentatge (TDAH, TDA, dislèxia, lateralitat creuada, discalcúlia, TEAF, etc.), per mitjà d’un web amb aplicacions d’estimulació neurocognitiva. Aquesta solució tecnològica en fase beta, anomenada Potmath, impulsada pel mestre i psicopedagog i també estudiant de la UOC Frederic Cerón, té com a objectiu integrar exercicis d’orientació espacial i moviment per a activar àrees de l’escorça cerebral implicades en l’aprenentatge. Aquest i set projectes tecnològics més es presentaran en la sisena edició de la jornada anual de l’emprenedoria i la innovació de la UOC, l’#SpinUOC. L’esdeveniment tindrà lloc aquest dijous 14 de juny a partir de les 19 h a l’antiga fàbrica d’Estrella Damm (Barcelona).



Fer visibles les desigualtats socials és el principal objectiu d’una altra de les iniciatives, anomenada mapes de relleus de l’experiència (relief maps), que es presentaran en l’acte. Es tracta d’una eina analítica per a fer recerca en ciències socials que facilita l’adquisició i la interpretació de dades, sistematitzant-ne la recollida i mostrant-ne els resultats visualment amb diferents perspectives (origen, classe social, orientació sexual, etc.) i mitjançant mapes. «Aquest recurs pot ser interessant per a diferents col·lectius, com institucions de recerca, administracions públiques, associacions o entitats educatives», apunta la investigadora de la UOC Maria Rodó, impulsora d’aquest projecte.



Les notícies falses (fake news) i la desinformació són un dels grans problemes del nostre temps i també prendran protagonisme en l’Spin UOC. El postgraduat en Periodisme Digital per la UOC Lorenzo Marini llança la primera plataforma per a aprendre a verificar informació digital, col·laborar amb altres usuaris i professionals per a lluitar contra les notícies falses i ser avisat instantàniament en cas de llegir contingut fals o enganyós. uCheck és un web social gratuït connectat a una extensió de navegador, per mitjà d’una API, i a una plataforma per a facilitar la comunicació entre experts i periodistes, amb la finalitat de verificar informació en fase de redacció de continguts. «Les verificacions col·lectives fetes diàriament i els exercicis de verificació de fets estaran a disposició del públic i alimentaran una base de dades per a protegir els lectors de les notícies falses», remarca Marini.



Per a evitar que les errades tecnològiques afectin l’eficiència de les empreses, el màster en Seguretat Informàtica i màster en Direcció i Gestió de Sistemes i Tecnologies de la Informació de la UOC Víctor Calvo explicarà la iniciativa emprenedora Muutech. «Neix amb el propòsit d’ajudar a reduir els temps de parada de servei a les empreses», explica. L’aplicació proporciona eines tecnològiques, formació i enginyeria necessàries per a oferir un servei complet, de manera que evita a les companyies el cost de contractació de personal específic i aconsegueix un estalvi significatiu perquè redueix temps de parada en els seus serveis.



El graduat en Tecnologies de Telecomunicació per la UOC Eduard Marcel González mostrarà el projecte d’una plataforma de programari per a l’anàlisi intel·ligent de la veu (reconeixement d’emocions, detecció d’edat o gènere, detecció de trastorns del llenguatge, etc.), aplicable en psicologia, medicina, màrqueting, comunicació, educació i consum. La plataforma, anomenada Voiception, aprofita el potencial de les dades massives (big data) i la internet de les coses. Actualment està en desenvolupament amb versió en català i en espanyol.



Els videojocs de plataforma són un gènere de videojocs que es caracteritzen per haver de saltar, córrer, caminar o escalar sobre una sèrie de plataformes o penya-segats mentre es recullen objectes i s’eviten enemics. El postgraduat en Disseny i Programació d’Aplicacions per a Dispositius Mòbils de la UOC Josep Matamoros ha creat un videojoc 2D d’aquest gènere anomenat Monstrid Pathmaker. «A diferència d’altres productes similars, el sistema controla el personatge mitjançant la intel·ligència artificial, mentre que el jugador s’encarrega de crear els elements que el guiaran fins a superar els nivells. Entre altres objectius, s’espera poder publicar el videojoc als dispositius mòbils sense haver de modificar la manera de jugar (gameplay)», explica Matamoros.



Entre els projectes de l’àmbit de l’educació, també es mostrarà Filmclub, una plataforma digital oberta i col·laborativa que posa el cinema a disposició dels professors i els alumnes de tot el món com a eina educativa. La plataforma integra pel·lícules i documentals a les aules per a tractar matèries d’estudi, com matemàtiques, ciències, història, filosofia o arts. «Aquesta plataforma permet reduir el temps i l’esforç dels educadors a l’hora de triar materials per a les classes», assenyala Miquel Cerdà, director d’aquesta empresa emergent.



L’estudiant d’Administració i Direcció d’Empreses a la UOC Joan Iniesta, reconegut pel Banco Santander com un dels cinquanta emprenedors més prometedors de l’Estat espanyol menors de trenta anys, impulsa Optimio, un optimador de despeses per a particulars, autònoms i empreses. Aquesta plataforma permet millorar el rendiment financer mitjançant les dades massives i la intel·ligència artificial. Amb Optimio es pot estalviar temps i diners optimant despeses, com les de la llar, les diàries i les de lleure i viatges. Optimio disposa de solucions específiques per a empreses i autònoms. Entre els seus clients principals hi ha empreses reconegudes, com Wallapop o Applus+.





#SpinUOC i Hubbik



L’#SpinUOC, que enguany fa sis anys, s’emmarca dins de Hubbik, la plataforma que impulsa l’emprenedoria i la innovació oberta vinculada als àmbits de coneixement de la UOC. L’acte, conduït per Òscar Dalmau, rep el suport d’Estrella Damm, Foment del Treball Nacional, Ramon Molinas Foundation, 4 Years From Now i Seed & Click.



En l’esdeveniment es lliuraran tres premis en metàl·lic entre els vuit projectes que s’hi presenten: un al millor projecte emprenedor, dotat amb tres mil euros, i dos premis de dos mil euros cadascun, un al que tingui més impacte social (patrocinat per Ramon Molinas Foundation) i un altre a la millor presentació feta el dia de l’acte. Tots tres guardons seran atorgats en el mateix esdeveniment.