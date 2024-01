La solución: buscar la responsabilidad de todos sin convertir a los estudiantes en delatores ni judicializar las escuelas

¿Qué se puede hacer para rebajar el número y la crudeza de las situaciones de bullying en los colegios e institutos? Recientemente, la Comunidad de Madrid ha presentado un decreto para regular la convivencia en los centros educativos en el que se señala como falta grave que un alumno conozca una situación de acoso y no lo comunique. Además, obliga al centro a «informar a la Fiscalía o al organismo correspondiente en función de la gravedad de los hechos». Este tipo de medidas no son la solución, opina José Ramón Ubieto, que califica de «disparate» tratar de imponer a profesores y alumnos el papel de «acusadores». Pero esto no significa que los alumnos no tengan un papel determinante a la hora de prevenir y frenar el acoso escolar. De hecho, en la mayoría de colegios se implanta lo que se denomina «Plan de convivencia», un protocolo que se activa cuando se detecta un caso de bullying y que tiene en cuenta la corresponsabilidad de los profesores, de los padres y también de los alumnos. «El papel de testigo de los estudiantes es fundamental», afirma el profesor de la UOC, «pero en este caso el problema se resuelve en el propio centro y no se traslada a los tribunales», puntualiza.

Los planes que están consiguiendo frenar el acoso escolar proponen medidas que no pasan ni por obligar a los alumnos a ejercer de chivatos ni por recurrir a los tribunales. Así, programas como el KiVa, un método de prevención puesto en marcha en aulas de Finlandia y cuyos resultados han sido alabados por la comunidad educativa internacional, ponen el foco en tres figuras: la víctima, los acosadores y los testigos. Este plan actúa sobre los alumnos para que su actitud no sea la de meros espectadores, sino que se conviertan en el apoyo de la víctima.

Por otro lado, en España, el programa TEI (tutoría entre iguales), que ya se implanta en muchos colegios, también ofrece buenos resultados, «siempre hablando en términos de prevención», tal y como explica el profesor de la UOC. El TEI propone que todos los alumnos de primer curso de la ESO tengan un compañero en tercero que los ayude y actúe como su ángel de la guarda.

Ubieto remarca otras modalidades de intervención que favorecen la corresponsabilidad de los alumnos, como los grupos de conversación o de teatro, «lugares en los que se abordan estas problemáticas y se pactan compromisos posteriores».

Además, para la profesora José María Acebes también es fundamental el papel de la familia. «No es que los padres (ni tampoco la escuela) tengan la culpa de que exista el acoso, pero la maduración cerebral de los niños viene condicionada por el aprendizaje de la conducta prosocial, que primero empieza en la familia y después continúa en la escuela», indica. «Está comprobado que los niños con familias con conductas más agresivas, en las que no se establecen vínculos apropiados y en las que no existen normas o límites adecuados, tienen más predisposición a interiorizar y repetir estas conductas agresivas. Los acosadores también tienen un mayor número de trastornos mentales, como problemas de conducta o de personalidad». «Diferentes estudios han desvelado que los alumnos que hacen bullying presentan un desequilibrio entre las áreas prefrontales y las regiones límbicas que están vinculadas a la gestión de la afectividad. Esto puede venir determinado por una alteración cerebral genética pero también por un aprendizaje inadecuado, tanto en el ámbito familiar como en el educativo», concluye Acebes.