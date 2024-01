Les conseqüències del bullying no són només psicològiques, també físiques. Un estudi recent dut a terme al King’s College de Londres, al Regne Unit, ha descobert que una exposició contínua a l’assetjament durant l’adolescència pot provocar canvis físics al cervell i fer augmentar la probabilitat de patir una malaltia mental. «Està demostrat que l’entorn i l’ambient influeixen en el nostre sistema nerviós i en el desenvolupament del nostre cervell», apunta María José Acebes, neuropsicòloga i professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l’Educació de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Les situacions d’abús i maltractament, «i en el bullying es donen totes dues», explica Acebes, «generen una disminució del volum del cos callós, una estructura que connecta els hemisferis cerebrals fonamental per al funcionament adequat del cervell». A més a més, també pot provocar una alteració a l’escorça prefrontal, que afecta la facultat de resolució de problemes i l’habilitat per a gestionar emocions. «I, si no hi ha un tractament i un suport adequats, s’ha comprovat que els nens que pateixen assetjament poden tenir més possibilitats de patir problemes de salut mental, com ara depressió i ansietat, predisposició a autolesionar-se, trastorns posttraumàtics i pors patològiques associades al desenvolupament i la connexió entre l’hipotàlem i l’hipocamp, relacionats amb respostes cardiovasculars davant estímuls de perill, com també amb el condicionament a la por», adverteix la neuropsicòloga.

Els investigadors del Regne Unit van mesurar àrees del cervell d’adolescents quan tenien 14 i 19 anys. D'aquests darrers, els que havien patit bullying crònic presentaven una disminució de les àrees cerebrals del nucli caudat i el putamen, que els investigadors van associar a uns índexs d’ansietat superiors. «Per sort», explica Acebes, «a aquesta edat el sistema nerviós és molt plàstic i es pot modular. El cervell està en desenvolupament fins a l’edat adulta, o sigui que és possible desaprendre el que s’ha après», especifica. Als 19 anys l’escorça prefrontal, més lligada a capacitats intel·lectuals, com ara la facultat de raonament o la regulació dels impulsos o les emocions, no està del tot madura, «de manera que encara es troba en fase de desenvolupament i amb capacitat de modelar-se», assegura.