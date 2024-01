El amor romántico hace a las mujeres vulnerables y dependientes

Los mitos del amor, aún vigentes

La dominación en el ámbito amoroso ha sido históricamente atribuida al hombre, y con la llegada de la independencia y la autonomía en las relaciones, por lo menos en términos estadísticos, esto no ha cambiado. Diferentes estudios realizados en España demuestran que el control masculino está presente hasta en las parejas más jóvenes. Según datos de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género, un órgano de gestión de la Secretaría de Estado de Igualdad del Ministerio de la Presidencia, más del 28 % de las chicas ha sufrido un control abusivo por parte de sus parejas por medio del móvil y hasta el 5 % ha sido objeto de las llamadas «pruebas de amor», por ejemplo, intercambiar fotos de carácter sexual.

Por otro lado, en el informe ¿Fuerte como papá? ¿Sensible como mamá? Identidades de género en la adolescencia, realizado en 2015 por el Centro Reina Sofía sobre Adolescencia y Juventud, se destaca que son los chicos quienes suelen decir a sus novias con más frecuencia con quién pueden hablar. «En ellos son más habituales la intimidación, el control personal y emocional, la violencia física y verbal o la violación de la intimidad», concluye el estudio.

La literatura, las películas, etc., no ayudan a desterrar estos mitos atribuidos al amor. La popular serie de Netflix You, de la que ya se ha anunciado una segunda temporada, relata la obsesión de un hombre «enamorado» de una joven a la que acosa. Muchas voces se han alzado, la primera la del propio protagonista, Penn Badgley, advirtiendo del peligro de justificar el acoso por amor o incluso vincular una cosa con la otra. Y no es un peligro infundado: en 2016 se realizó en la Universidad de Michigan el estudio I did it because I never stopped loving you (‘Lo hice porque nunca dejé de quererte’). En él se mostraron películas de tres tipos a diferentes mujeres: comedias románticas en las que el hombre perseguía a una mujer pero narrado de forma positiva (Algo pasa con Mary), películas en las que un hombre acosa a una mujer pero desde un punto de vista terrorífico (Durmiendo con su enemigo) y documentales de naturaleza. Las participantes que visionaron películas románticas donde la obsesión se presentaba como algo simpático consideraron más normal comportamientos de acoso que las demás.

En este sentido, Coral Herrera, autora de libros como Mujeres que ya no sufren por amor o La construcción sociocultural del amor romántico, advierte del peligro de estos mensajes y cree que hoy en día aún siguen en vigor los principales cinco mitos que rodean a este sentimiento. Uno de ellos es «el amor todo lo puede». La escritora lo compara a la historia de la Bella y la Bestia: «Puedes estar con un maltratador, pero en el fondo es un niño asustado que se redime gracias al amor». Otros dos mitos asociados al amor «verdadero» son, según la escritora, el de la eternidad y la exclusividad. Por último, encontramos la creencia de que en el sentimiento amoroso «ellas son princesas: mujeres que esperan y viven en función del amor; y ellos son príncipes: guapos, cariñosos, cultos, divertidos, amables…».