L'amor romàntic fa les dones vulnerables i dependents

Ni ha de fer mal, ni és cec, ni ho resisteix tot. Segons els experts, a l’entorn de l’amor romàntic s’han establert uns mites que no es corresponen amb la realitat, que perjudiquen les relacions sentimentals i que afecten, sobretot, les dones. L’amor sempre ha existit i el matrimoni també, «però l’amor romàntic, com a condició per a unir-te a una relació estable, només existeix des de fa uns 150 anys», explica Francesc Núñez, sociòleg i professor dels Estudis d’Arts i Humanitats de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC). I aquest amor ha comportat «una llibertat, una autonomia i una capacitat d’elecció que mercantilitzen el sentiment: es canvia de parella si es troba alguna cosa millor», diu el sociòleg.

Núñez, que participa demà a la taula rodona «Por qué el amor nos duele tanto», que tindrà lloc a la seu de la UOC a Madrid, explica que en aquesta manca de compromís «les dones hi surten perdent». La llibertat de què disposen ara pot conduir a una situació de «dominació i dependència emocional», que el sociòleg atribueix a una «manca d’ètica i de regles morals en les relacions». Si en les parelles no s’estableixen unes normes justes, moltes vegades l’amor, que hauria de ser un motiu de felicitat, acaba per ser una font de dolor. A més del condicionament biològic que fa que les dones que volen ser mares tinguin més pressa, «i no tant els homes», hi ha altres components que permeten que, per regla general, els homes estiguin menys disposats a establir compromisos. «L’amor és un més dels elements que formen la seva vida. I en la mateixa línia d’importància hi pot haver els amics, la feina, etc.», explica el sociòleg.

Sempre parlant d’una manera generalitzada, Núñez explica que moltes vegades les dones situen l’amor al centre de la seva vida i això els pot portar a ser més dependents i vulnerables. I en les relacions amoroses, al marge de saber mantenir la llibertat pròpia i la de l’altre, «és important posar uns límits per a construir relacions felices. Mentre no ho fem, la relació serà perjudicial per a un de tots dos i es regirà per la dominació, en molts casos, de l’home sobre la dona», indica.