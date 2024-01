«Spamers en serie», un mito

Los usuarios de WhatsApp más jóvenes ven a los mayores de 65 años como «spamers en serie». «Hijos y nietos muchas veces se quejan del reenvío que hacen de imágenes, audios u otros tipos de informaciones, pero esto es una percepción subjetiva», apunta Rosales. No lo hacen más a menudo que otros usuarios de otras generaciones. «A veces nuestros amigos u otra gente cercana envian contenidos de terceros y no los percibimos del mismo modo. El hecho es que vemos todo lo que no nos interesa como spam», añade.

Existen estudios ―«Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook», de la Universidad de Nueva York y de la Universidad de Princeton, o «Duty, Identity, Credibility: Fake news and the ordinary people in India», de la BBC― que apuntan a este colectivo como uno de los más propensos a compartir noticias falsas. Rosales explica que los mayores que han entrado más tarde que otras generaciones en el mundo de las nuevas tecnologías desarrollan más tarde las habilidades para discernir qué son noticias falsas y qué no. «No es que sean más propensos a viralizar noticias falsas porque sean mayores, sino porque han llegado al mundo de las TIC después del resto y, como todo el mundo, necesitan tiempo para familiarizarse y construir competencias digitales», apunta la investigadora.