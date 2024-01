«Spamers en sèrie», un mite

Els usuaris més joves veuen els més grans de 65 anys com «spamers en sèrie». «Fills i nets moltes vegades es queixen del reenviament que fan d’imatges, àudios o altres tipus d’informacions, però això és una percepció subjectiva», apunta Rosales. No ho fan més sovint que altres usuaris d’altres generacions. «A vegades els nostres amics o altra gent propera ens envien continguts de tercers i no els percebem de la mateixa manera. El fet és que veiem tot el que no ens interessa com spam», afegeix.

Hi ha estudis ―«Less than you think: Prevalence and predictors of fake news dissemination on Facebook», de la Universitat de Nova York i de la Universitat de Princeton, o «Duty, Identity, Credibility: Fake news and the ordinary people in India», de la BBC― que apunten aquest col·lectiu com un dels més propensos a compartir notícies falses. Rosales explica que la gent gran que ha entrat més tard que altres generacions en el món de les noves tecnologies desenvolupa més tard les habilitats per a discernir què són notícies falses i què no. «No és que siguin més propensos a viralitzar notícies falses perquè siguin grans, sinó perquè han arribat al món de les TIC després que la resta i, com tothom, necessiten temps per a familiaritzar-s’hi i construir la seva identitat i competències digitals», apunta la investigadora.