La cultura de los subtítulos

España es un país que, tradicionalmente, ha preferido doblar antes que subtitular. «El doblaje se impuso con la dictadura por dos motivos», ilustra Elena Neira, «por una parte, debido a la censura: cuando no se doblaban las películas había unos saltos muy abruptos en la narrativa y se notaba mucho; pero, por otra, porque mucha gente era analfabeta y no sabía leer, y por eso se empezaron a doblar los contenidos».

El estudio de la revista Journal of Economic Behavior and Organization añade que, con carácter general, los países pequeños con idiomas con poca difusión en el mundo tienden a respetar las versiones originales, mientras que los países con idiomas más implantados suelen doblar más. Y, una curiosidad, ningún país ha cambiado nunca su modelo. El que dobla, siempre ha doblado. Y el que subtitula, siempre ha subtitulado. «A estas alturas no va a cambiar la cultura del doblaje», coincide Neira, y menos si se tiene en cuenta la velocidad a la que envejecen los televidentes, porque los jóvenes cada vez ven menos la televisión tradicional.

Con la proliferación de series y el (creciente) interés por dominar el inglés, surgen herramientas para que el aprendizaje del idioma sea más activo. El navegador de internet Chrome ha lanzado la extensión Language Learning with Netflix, que permite mostrar subtítulos en dos idiomas distintos a la vez para cotejar lo que se dice en la traducción a la lengua propia. Canals cree que esta es una idea poco efectiva. Si la serie o película «se va parando para comparar, puede tener su utilidad, pero no me parece un método demasiado adecuado. Creo que implica prestar atención a demasiadas cosas. O atiendes a lo que escuchas y a las palabras que se correspondan o prestas atención a lo que escuchas y a tu idioma. Aquí se estaría incluyendo un tercer elemento —leer la versión original—, y me parece demasiada carga cognitiva», opina esta profesora.

La importancia de los acentos

Un elemento que Canals sí que considera positivo del bum de series y su consumo en versión original (aunque no hay datos respecto a las preferencias de los televidentes en este sentido) es la exposición a diferentes acentos y maneras de hablar un idioma.

«En esta época en la que el inglés es la lengua franca que se puede usar en todo el mundo para viajar, hacer negocios o incluso amistades, es interesante y beneficioso el papel de series de diferentes países en las que se escuchan distintos acentos», comenta. «Tienes que poder entender a una persona de la India o de Taiwán, no solo el inglés británico puro que nos han enseñado siempre. Cuanto más global, a más personas llegarás», añade.

Porque no todo es «hacer oído». Escuchar acentos también implica interiorizar que el idioma se habla de muchas maneras y que no debemos avergonzarnos de nuestro acento particular. «Todos hablamos y chapurreamos como podemos. Y exponerte, ver, salir, es fundamental. Si puedes comunicarte cuando vas a Praga, te va a dar menos apuro hablar mejor o peor. Mientras te entiendas es suficiente», sostiene Canals, que dice que entre sus materiales didácticos habituales están series como Lost, que muestra casi todo el abanico de posibles acentos ingleses, desde el escocés hasta el africano pasando por los australianos o los estadounidenses.

Pero ante lo que parece la edad dorada de los subtítulos, la profesora Neira rebaja un poco la euforia. «Basta con ver la recaudación del cine y cómo está el sector. Los cines y las películas en VO son una proporción pequeña comparado con el volumen de estrenos doblados», recuerda. No obstante, también reconoce el esfuerzo de las plataformas con los subtítulos, algo que no detecta en el doblaje. «En mi caso, noto cierta pérdida de calidad en el doblaje de series de las plataformas que emiten en directo si se compara con el doblaje tradicional», opina, «pero sí noto que Netflix, por ejemplo, está haciendo un esfuerzo por respetar las convenciones lingüísticas españolas; creo que está mejorando tanto en la cantidad como en la calidad de los subtítulos».