La cultura dels subtítols

Espanya és un país que, tradicionalment, s’ha estimat més doblar que no pas subtitular. «El doblatge es va imposar amb la dictadura per dos motius», il·lustra Elena Neira, «d’una banda, a causa de la censura: quan no es doblaven les pel·lícules hi havia uns salts molt abruptes en la narrativa i es notava molt; però, d’una altra, perquè molta gent era analfabeta i no sabia llegir, i per això es van començar a doblar els continguts».

L’estudi de la revista Journal of Economic Behavior and Organization afegeix que, amb caràcter general, els països petits amb idiomes de poca difusió al món tendeixen a respectar les versions originals, mentre que els països amb idiomes més implantats solen doblar més. I, una curiositat, cap país no ha canviat mai el seu model. El que dobla, sempre ha doblat. I el que subtitula, sempre ha subtitulat. «A hores d’ara no canviarà la cultura del doblatge», coincideix Neira, i menys si es té en compte la velocitat amb què envelleixen els televidents, perquè els joves cada vegada miren menys la televisió tradicional.

Amb la proliferació de sèries i l’interès (creixent) per dominar l’anglès, sorgeixen eines perquè l’aprenentatge de l’idioma sigui més actiu. El navegador d’internet Chrome ha llançat l’extensió Language Learning with Netflix, que permet mostrar subtítols en dos idiomes diferents alhora i aclarir el que es diu en la traducció a la llengua pròpia. Canals troba que aquesta idea és poc efectiva. Si la sèrie o pel·lícula «es va aturant per a comparar, pot tenir certa utilitat, però no em sembla un mètode gaire adequat. Penso que implica parar atenció a massa coses. O estàs atent al que escoltes i a les paraules que hi corresponen o pares atenció al que escoltes i al teu idioma. Aquí s’inclouria un tercer element —llegir la versió original—, i em sembla massa càrrega cognitiva», opina aquesta professora.

La importància dels accents

Un element que Canals sí que considera positiu del boom de sèries i el seu consum en versió original (encara que no hi ha dades respecte a les preferències dels televidents en aquest sentit) és l’exposició a diferents accents i maneres de parlar una llengua.

«En aquesta època en què l’anglès és la llengua franca que es pot utilitzar arreu del món per a viatjar, fer negocis o fins i tot amistats, és interessant i beneficiós el paper de sèries de diferents països en què se senten accents diferents», comenta. «Has de poder entendre una persona de l’Índia o de Taiwan, no solament l’anglès britànic pur que ens han ensenyat sempre. Com més global, a més persones arribaràs», afegeix.

Perquè no tot és «fer oïda». Escoltar accents també implica interioritzar que l’idioma es parla de moltes maneres i que no ens hem d’avergonyir del nostre accent particular. «Tots parlem i xampurregem com podem. I exposar-te, veure, sortir, és fonamental. Si pots comunicar-te quan vas a Praga, et farà menys vergonya parlar millor o pitjor. Mentre et facis entendre n’hi ha prou», sosté Canals, que diu que entre els seus materials didàctics habituals hi ha sèries com Lost, que mostra gairebé tot el ventall de possibles accents anglesos, des de l’escocès fins a l’africà passant pels australians o els nord-americans.

Però davant del que sembla l’edat daurada dels subtítols, la professora Neira rebaixa una mica l’eufòria. «Només cal veure la recaptació del cinema i com està el sector. Els cinemes i les pel·lícules en VO són una proporció petita comparat amb el volum d'estrenes doblades», recorda. No obstant això, també reconeix l’esforç de les plataformes amb els subtítols, cosa que no detecta en el doblatge. «En el meu cas, noto certa pèrdua de qualitat en el doblatge de sèries de les plataformes que emeten en directe si es compara amb el doblatge tradicional», opina, «però sí que noto que Netflix, per exemple, fa un esforç per respectar les convencions lingüístiques espanyoles; crec que va millorant tant en la quantitat com en la qualitat dels subtítols».