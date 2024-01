¿Desarrollar skills es un buen negocio?

Expertos internacionales han detectado que el mercado de las skills, desde el lanzamiento de Amazon Echo en 2015, no tiene ninguna aplicación de voz de un éxito tan relevante como el que han tenido otras aplicaciones para teléfonos inteligentes cuando aparecieron. Además, en las plataformas App Store o Play Store hay millones de críticas y valoraciones de los usuarios y, en cambio, en esta plataforma de aplicaciones de voz hay muy pocas, solo unos cientos para las aplicaciones más populares. Y quizás, por todo ello, la compañía, desde 2017, busca reforzar este ecosistema abriendo un programa de remuneración económica desarrolladores de skills externos a la empresa.

Un programa de recompensas que, tras ofrecerse en Estados Unidos y aterrizar posteriormente en Reino Unido, Alemania, Japón y la India, acaba de llegar a España, Francia e Italia para extender el mercado de las skills y tenerlas también en otros idiomas. La empresa premia cada mes a los desarrolladores que consiguen más interacciones de los consumidores en categorías que para ellos son clave: educación y referencia, alimentos y bebidas, juegos y curiosidades, infancia, salud y bienestar, estilo de vida, música y audio, y productividad.

Amazon asegura que ha pagado millones de dólares a creadores de skills independientes en más de veinte países desde el lanzamiento de este programa. No se sabe el importe exacto. Es, además, una cantidad distribuida entre muchos programadores repartidos por todo el mundo. Se sabe de algunos casos que el primer mes han llegado a cobrar un cheque de 1.500 dólares , 2.000 o más. Lo que quiere la compañía, según el director de Amazon Alexa, Rob Pulciani, es que cada skill creada haga más inteligente o más útil a este asistente virtual. En CNET, Pulciani explica que no lo pueden hacer por ellos mismos y que lo que quieren es capacitar a los desarrolladores externos para que innoven y extiendan las capacidades de Alexa a un ritmo rápido. «Si la comunidad de desarrolladores tiene éxito, nosotros también lo tendremos».

La nueva economía de Alexa está empezando a tomar forma, según programadores, ejecutivos de marketing y analistas de la industria. Desde hace un año aproximadamente, los desarrolladores también pueden incluir pagos dentro de la ap licación . Al principio, Alexa quiso que todas las aplicaciones fueran gratuitas para sus usuarios, pero esto suponía para los desarrolladores mucho esfuerzo para crear una skill y un retorno económico que no compensaba el trabajo hecho. Ahora, con los pagos dentro de la aplicación, es un incentivo más para crear nuevas skills innovadoras y de calidad.

Clarisó, sin embargo, recuerda que a veces es arriesgado que personas no vinculadas a la empresa desarrollen aplicaciones para plataformas controladas por terceros, como es Alexa. «Las condiciones de uso de la plataforma pueden cambiar y hacer que la aplicación que han creado ya no esté permitida, o bien que si esta tiene mucho éxito, acabe siendo copiada o incorporada por la plataforma como servicio básico, haciendo peligrar la supervivencia del negocio del desarrollador», advierte. Esto es lo que les ha ocurrido recientemente a desarrolladores de apps para dipositivos móviles y que explicaba The New York Times este mes de abril. El sistema iOS de Apple introdujo funciones para ayudar a los usuarios a limitar el tiempo que ellos o sus hijos pasan conectados a los dispositivos, como el iPhone o el iPad. Desde que aparecieron estas funciones, Apple ha ido restringiendo o eliminando todas las aplicaciones que ofrecían este mismo servicio.