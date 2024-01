Desenvolupar skills és un bon negoci?

Experts internacionals han detectat que el mercat de les skills, des del llançament d'Amazon Echo el 2015, no té cap aplicació de veu d'un èxit tan rellevant com el que han tingut altres aplicacions per a smartphones quan van aparèixer. A més, en les plataformes App Store o Play Store hi ha milions de crítiques i valoracions dels usuaris i, en canvi, en aquesta plataforma d'aplicacions de veu n'hi ha molt poques, només uns quants centenars per a les aplicacions més populars. I potser, per tot això, la companyia, des del 2017, busca reforçar aquest ecosistema obrint un programa de remuneració econòmica a desenvolupadors de skills externs a l'empresa.

Un programa de recompenses que, després d'oferir-se als Estats Units i aterrar posteriorment al Regne Unit, Alemanya, el Japó i l'Índia, acaba d'arribar a Espanya, França i Itàlia per a eixamplar el mercat de les skills i tenir-les també en altres idiomes. L'empresa premia cada mes els desenvolupadors que aconsegueixen més interaccions dels consumidors en categories que per a ells són clau: ensenyament i referència, aliments i begudes, jocs i curiositats, infància, salut i benestar, estil de vida, música i àudio, i productivitat.

Amazon assegura que ha pagat milions de dòlars a creadors de skills independents en més de vint països des del llançament d'aquest programa. No se'n sap l'import exacte. És, a més, una quantitat distribuïda entre molts programadors repartits arreu del món. Se sap d'alguns casos que el primer mes han arribat a cobrar un xec de 1.500 dòlars , de 2.000 o més . El que vol la companyia, segons el director d'Amazon Alexa, Rob Pulciani, és que cada skill creada faci més intel·ligent o més útil aquest assistent virtual. A CNET, Pulciani explica que no ho poden fer per ells mateixos i que el que volen és capacitar els desenvolupadors externs perquè innovin i estenguin les capacitats d'Alexa a un ritme ràpid. «Si la comunitat de desenvolupadors té èxit, nosaltres també en tindrem.»

La nova economia d'Alexa està començant a agafar forma, segons programadors, executius de màrqueting i analistes de la indústria. Des de fa un any aproximadament, els desenvolupadors també poden incloure pagaments dins de l'ap licació . Al començament, Alexa va voler que totes les aplicacions fossin gratuïtes per als seus usuaris, però això representava per als desenvolupadors molt d'esforç per a crear una skill i un retorn econòmic que no compensava la feina feta. Ara, amb els pagaments dins de l'aplicació, és un incentiu més per a crear noves skills innovadores i de qualitat.