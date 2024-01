Prácticamente 3 de cada 10 estudiantes con contrato de formación y de prácticas acaban formando parte de la plantilla de la empresa, según datos del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) extraídos del comportamiento de los últimos meses de 2019. No es un dato muy positivo porque implica que 7 de cada 10 no se acaban insertando en el mercado laboral una vez terminadas las prácticas. Aún así, para los becarios la situación es un poco más optimista, casi el 40% (37,7%) ha logrado un contrato indefinido a diferencia de aquellos contratos de formación donde sólo un 6,4% lo ha conseguido. El 8 de mayo se celebra el Día Internacional del Becario y la inserción laboral es una de las principales asignaturas pendientes de este colectivo.

En España se calcula que hay unos 70.000 becarios. Son los que reciben algún tipo de remuneración, puesto que el 58 % de los alumnos en prácticas en el Estado no percibe ninguna remuneración, según el informe The experience of traineeships in the EU (ʻLa experiencia de los becarios en la Unión Europeaʼ), publicado por la Comisión Europea. El informe también destaca que el 28% de los becarios españoles hace dos estancias de prácticas.

España es, junto con Eslovenia, el país de la Unión Europea (UE) con un porcentaje más elevado de prácticas después de los estudios, ya que prácticamente son 7 de cada 10 estudiantes (67 %) los que las hacen.