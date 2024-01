Pràcticament 3 de cada 10 estudiants en contracte de formació o de pràctiques acaben formant part de la plantilla de l’empresa on han fet les pràctiques, segons dades del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE)extretes del comportament dels darrers mesos del 2019. No és una dada gaire positiva perquè implica que 7 de cada 10 no s’acaben inserint en el mercat laboral un cop acabades les pràctiques. Tanmateix, les dades per als becaris o estudiants en pràctiques són més optimistes, gairebé el 40% (37,7%) ha aconseguit un contracte indefinit a diferència dels de formació on només un 6,4% hi ha accedit. El 8 de maig se celebra el Dia Internacional del Becari i la inserció laboral és una de les principals assignatures pendents d’aquest col·lectiu.

A Espanya es calcula que hi ha uns 70.000 becaris. Són els que reben algun tipus de remuneració, perquè el 58% dels estudiants en pràctiques a l’Estat no en percep cap, segons l’informe The experience of traineeships in the EU (ʻL’experiència dels becaris a la Unió Europeaʼ), publicat per la Comissió Europea. L’informe també destaca que el 28% dels becaris espanyols fa dues estades de pràctiques.

Espanya és, juntament amb Eslovènia, el país de la Unió Europea (UE) amb un percentatge més alt de pràctiques després dels estudis, ja que pràcticament 7 de cada 10 estudiants en fan (67%).