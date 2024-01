Cuando el algoritmo se equivoca

La idea de estos algoritmos de perfil es adivinar cosas que no es probable que el usuario revele voluntariamente: debilidades, perfil psicométrico, nivel de coeficiente intelectual o pequeñas obsesiones, entre otros aspectos. «Los algoritmos ayudan a las empresas que analizan los datos a ofrecernos contenido para comprar o para consumir», afirma la experta. «En el sector del marketing y la publicidad, estas predicciones e interpretaciones son muy valiosas para el anunciante», afirma Diego Miranda-Saavedra, profesor colaborador del máster de Inteligencia de Negocio y Big Data Analytics de la UOC. «La necesidad (y la manipulación) se crea al poder adivinar lo que al usuario le puede gustar, ya que reduce la barrera de obtención del producto por la inmediatez que le ofrece el sistema», explica. Para Miranda-Saavedra, aunque no se tenga nada que ocultar, el saberse observado condiciona nuestra libertad, comportamiento y manera de estar en el mundo.

Si el resultado de este análisis algorítmico es injusto o discriminatorio, puede ser, por ejemplo, que el crédito bancario que el usuario pida sea rechazado porque no vive en un barrio «correcto» o porque no pagó una multa a tiempo, o que la solicitud de trabajo no avance porque no tiene una red social «suficientemente sólida». ¿Se puede corregir la información que tiene el algoritmo? «El Reglamento general de protección de datos (RGPD) puede ser una buena herramienta en la medida que contempla (como ya hacía la Directiva del 95) el “derecho de acceso”, mediante el cual el usuario puede pedir a las empresas o plataformas de internet para que le informen acerca de qué datos tienen sobre él o ella, dónde proceden y a qué empresas los han facilitado o vendido», afirma Mónica Vilasau, directora del posgrado de Protección de Datos de la UOC. «El usuario puede pedir, además, que se suprima o modifique esa información», añade.

Ante la falta de transparencia en la recolección de estos datos, Vilasau señala que el RGPD también otorga al usuario la facultad de pedir que se le explique cuál es la lógica que hay detrás de un determinado algoritmo, cómo se procesan los datos de manera automatizada. «Sin embargo este derecho tiene sus limitaciones, entre otras el responsable del tratamiento siempre puede alegar que esta lógica forma parte de su “know how” (saber hacer) o de su secreto comercial», explica.

Cómo controlar los algoritmos

Según Diego Miranda-Saavedra, que también es profesor de los Estudios de Informática, Multimedia y Telecomunciación, se pueden seguir algunos consejos básicos (aunque no suficientes) para tener mayor control sobre nuestra intimidad en internet, entre los cuales hay:

No publicar actualizaciones de estado en redes sociales. No usar mensajería propia de las plataformas de las redes sociales. Para nuestra comunicación privada, usar aplicaciones cifradas como Telegram. Bloquear scripts de seguimiento instalados. Desactivar los metadatos de las fotografías. Revisar qué aplicaciones tienen acceso a nuestra ubicación. Usar un servidor de correo que encripte término a término los mensajes, como ProtonMail. Usar navegadores menos invasivos como Brave.com o motores de búsqueda que no registren nuestra actividad como Duckduckgo.

¿Este es el internet que queremos?

Tim Berners-Lee, el inventor del WWW, afirmaba hace unos días en la conferencia inaugural en Madrid que el internet de hoy no era el que él tenía previsto crear y que la prioridad de la tecnología ya no son sus usuarios: «Siri y Alexa no trabajan para mí, sino para sus empresas», dijo. «Desde el inicio de internet hemos pasado por etapas optimistas y después por otras más críticas», afirma San Cornelio, que ejemplifica: pasó en los años noventa, después llegó la burbuja de las .com, que pinchó, después la web 2.0 con otro subidón que ofrecía muchas posibilidades a la participación y que después trajo otras formas de precariedad. Más adelante llegaron las redes sociales y unos años más tarde los macrodatos, la «datificación» de la sociedad y la preocupación por los algoritmos. «Hoy, esta visión crítica y negativa del uso de las plataformas y de las corporaciones que hay detrás está más generalizada que en épocas anteriores», concluye.