Quan l’algoritme s’equivoca

La idea d’aquests algorismes de perfil és endevinar coses que no és probable que l’usuari reveli voluntàriament: debilitats, perfil psicomètric, nivell de coeficient intel·lectual o petites obsessions, entre altres aspectes. «Els algorismes ajuden les empreses que analitzen les dades a oferir-nos contingut per a comprar o per a consumir», afirma l’experta. «En el sector del màrqueting i la publicitat, aquestes prediccions i interpretacions són molt valuoses per a l’anunciant», afirma Diego Miranda-Saavedra, professor col·laborador del màster d’Intel·ligència de Negoci i Big Data Analytics de la UOC. «La necessitat (i la manipulació) es crea en poder endevinar el que a l’usuari li pot agradar, ja que redueix la barrera d’obtenció del producte per la immediatesa que li ofereix el sistema», explica. Per a Miranda-Saavedra, encara que no es tingui res a amagar, el fet de saber-se observat condiciona la nostra llibertat, comportament i manera d’estar al món.

Si el resultat d’aquesta anàlisi algorísmica és injust o discriminatori, pot ser, per exemple, que el crèdit bancari que l’usuari demana sigui rebutjat perquè no viu en un barri «correcte» o perquè no va pagar una multa a temps, o que la sol·licitud de feina no avanci perquè no té una xarxa social «prou sòlida». Es pot corregir la informació que té l’algorisme? «El Reglament general de protecció de dades (RGPD) pot ser una bona eina en la mesura que contempla (com ja feia la directiva del 95) el "dret d’accés", mitjançant el qual l’usuari pot demanar a les empreses o plataformes d’internet perquè li informin de quines dades tenen sobre ell o ella, d’on venen i a quines empreses les han facilitat o venut», afirma Mònica Vilasau, directora del postgrau de Protecció de Dades de la UOC. «L’usuari pot demanar, a més, que se suprimeixi o modifiqui aquesta informació», afegeix.

Davant de la falta de transparència en la recollida d’aquestes dades, Vilasau assenyala que el RGPD també otorga a l’usuari la facultat de demanar que se li expliqui quina és la lògica que hi ha darrera d’un determinat algortime, com es processen les dades de manera automatitzada. «Tot i així, aquest dret té les seves limitacions, entre d’altres el responsable del tractament sempre pot al·legar que aquesta lògica forma part del seu “know how” (saber fer) o del seu secret comercial», explica.

Consells per tenir més control de la informació que recull l’algoritme

Segons Diego Miranda-Saavedra, que també és professor dels Estudis d’Informàtica, Multimèdia i Telecomunciació, es poden seguir alguns consells bàsics (encara que no suficients) per a tenir més control sobre la nostra intimitat a internet, entre els quals hi ha:

No publicar actualitzacions d’estat. No fer servir missatgeria pròpia de les plataformes de les xarxes socials. Per a la nostra comunicació privada, utilitzar aplicacions xifrades com Telegram. Bloquejar scripts de seguiment instal·lats. Desactivar les metadades de les fotografies. Revisar quines aplicacions tenen accés a la nostra ubicació. Usar un servidor de correu que encripti terme a terme els missatges, com ara ProtonMail. Utilitzar navegadors menys invasius com Brave.com o motors de cerca que no registrin la nostra activitat com Duckduckgo.

Aquest és l’internet que volem?

Tim Berners-Lee, l’inventor del WWW, afirmava fa uns dies en la conferència inaugural a Madrid que l’internet d’avui no era el que ell tenia previst crear i que la prioritat de la tecnologia ja no són els seus usuaris: «Siri i Alexa no treballen per a mi, sinó per a les seves empreses», va dir. «Des de l’inici d’internet hem passat per etapes optimistes i després per altres de més crítiques», afirma San Cornelio, i les exemplifica: va passar als anys noranta, després va arribar la bombolla de les .com, que va punxar, després la web 2.0 amb una altra pujada que oferia moltes possibilitats a la participació i que després va comportar altres formes de precarietat. Més endavant van arribar les xarxes socials i uns anys més tard les dades massives, la «datificació» de la societat i la preocupació pels algorismes. «Avui, aquesta visió crítica i negativa de l’ús de les plataformes i de les corporacions que hi ha darrere està més generalitzada que en èpoques anteriors», conclou.