La actriz Kate Winslet, la cantante Jennifer López, la abogada y escritora Michelle Obama e, incluso, el astronauta Neil Armstrong: todas son personas de éxito y todas han creído en algún momento ser un fraude y no merecer sus logros. Padecen el síndrome del impostor, un fenómeno psicológico descrito por primera vez en 1978, que afecta al 70 % de las personas en algún momento de sus vidas, según el estudio The impostor phonomenon, publicado en el International Journal of Behavorial Science. Las personas con este síndrome tienen dificultades para aceptar sus logros como mérito propio (los atribuyen a otros motivos) y sufren un miedo persistente de ser descubiertos como una especie de impostor (fake) laboral. «La mayoría de las personas que lo padecen se reconocen en este síndrome cuando se les explica en qué consiste», dice Eva Rimbau, profesora de los Estudios de Economía y Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) y experta en recursos humanos.

Lo más llamativo es que «se da sobre todo en personas con alto rendimiento», explica Marta Calderero, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, también de la UOC. «A pesar de las múltiples pruebas de su valía, a la persona le invaden sentimientos de incompetencia e inseguridad», dice. Es, por lo tanto, un sentimiento y una apreciación subjetivos que no se sustentan en pruebas e indicios reales. Y aunque las trayectorias laborales lo refuten, «ellos achacan los buenos resultados a factores externos, como la suerte o el trabajo duro, en vez de atribuirlos a sus habilidades y conocimientos», añade la profesora.

«Las personas sabemos dónde están nuestras carencias, pero no vemos las de los demás. Siempre nos parece que el resto está mejor preparado que nosotros», comenta Eva Rimbau. En un mundo de sobreexposición, en el que las redes sociales (y no solo las redes) únicamente reflejan los éxitos, se puede lanzar el «falso» mensaje de que en ciertas personas el fracaso no existe. «Nadie habla sobre cuántos fallos o rechazos ha tenido que afrontar hasta llegar a donde ha llegado», dice Rimbau. «El problema es que no se habla de los tropezones y los fracasos como de algo que te ayuda a avanzar. Lo normal es no conseguir las cosas a la primera; entonces, ¿por qué no aceptarlo como parte natural del proceso?», se pregunta la experta en recursos humanos.

Esta «errónea» interpretación de la realidad les hace creer que son unos impostores y están seguros de que en caso de ser cuestionados, se descubrirá el engaño. Por ello, temen los momentos de evaluación y exposición y rechazan los elogios. «En su mente aparecen pensamientos recurrentes de cuestionamiento: "¿Qué derecho tengo de estar aquí?". Y esto provoca reacciones exageradas, como invertir horas excesivas en trabajar una cuestión que ya dominan o dar respuestas evasivas por temor a no ser capaces de hacerlo perfecto. Ambas respuestas refuerzan este ciclo y lo perpetúan», advierte Marta Calderero.