L'actriu Kate Winslet, la cantant Jennifer López, l'advocada i escriptora Michelle Obama i, fins i tot, l'astronauta Neil Armstrong: totes són persones d'èxit i totes han pensat en algun moment que eren un frau i que no mereixien l'èxit que tenien. Pateixen la síndrome de l'impostor, un fenomen psicològic descrit per primera vegada el 1978, que afecta el 70% de les persones en algun moment de la vida, segons l'estudi The impostor phonomenon , publicat a l'International Journal of Behavorial Science. Les persones amb aquesta síndrome tenen dificultats per a acceptar els seus èxits com a mèrit propi (els atribueixen a altres motius) i pateixen una por persistent de ser descoberts com una mena d'impostor (fake) laboral. «La majoria de les persones que el pateixen, es reconeixen en aquesta síndrome quan se'ls explica en què consisteix», diu Eva Rimbau, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) i experta en recursos humans.

El que crida més l'atenció és que «es produeix sobretot en persones que tenen un rendiment molt alt», explica Marta Calderero, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació, també de la UOC. «Malgrat les nombroses proves de la vàlua que té, a la persona l'envaeixen sentiments d'incompetència i inseguretat», diu. És, per tant, un sentiment i una apreciació subjectius que no es fonamenten en proves i indicis reals. I encara que les trajectòries laborals dels que pateixen aquesta síndrome ho refutin, «ells atribueixen els bons resultats a factors externs, com la sort o el treball intens, en comptes d'atorgar-los a les habilitats i els coneixements que tenen», afegeix la professora.

«Les persones sabem on hi ha les nostres mancances, però no veiem les dels altres. Sempre ens sembla que la resta de gent està més ben preparada que nosaltres», comenta Eva Rimbau. En un món de sobreexposició, en què les xarxes socials (i no tan sols les xarxes) únicament reflecteixen els èxits, es pot llançar el missatge «fals» que en algunes persones concretes el fracàs no existeix. «Ningú parla de quants errors o rebutjos ha hagut d'afrontar fins a arribar allà on ha arribat», diu Rimbau. «El problema és que no es parla de les ensopegades i els fracassos com d'alguna cosa que t'ajuda a avançar. El normal és no aconseguir les coses a la primera; llavors, per què no s'accepta com una part natural del procés?», es pregunta l'experta en recursos humans.

Aquesta interpretació «errònia» de la realitat els fa creure que són uns impostors i estan segurs que en cas que siguin qüestionats es descobrirà l'engany. Per això, els fan por els moments d'avaluació i exposició i rebutgen els elogis. «En el pensament els apareixen idees recurrents de qüestionament: "¿Quin dret tinc d'estar aquí?". I això provoca reaccions exagerades, com ara dedicar hores excessives a treballar una qüestió que ja dominen o donar respostes evasives per por de no ser capaços de fer-ho perfecte. Les dues respostes reforcen aquest cicle i el perpetuen», adverteix Marta Calderero.