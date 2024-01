Los millenials españoles realizan el 80% de sus pagos con tarjeta

El fin del efectivo, el smartphone y la tarjeta pagan la cuenta

Hoy, el volumen de los pagos realizados por medio del smartphone en España es de 1.700 millones de euros. «Las expectativas de crecimiento del pago mediante el móvil en nuestro país son muy altas, dado que es uno de los que cuenta con una ratio del número de dispositivos móviles por habitante más elevada de Europa», afirma Gázquez-Abad.

«Desde la perspectiva del consumidor, el pago con tarjeta o con medios móviles no solo permite realizar las compras en portales en línea, sino que, además, genera seguridad en el contexto físico al evitar los robos de dinero en metálico en tiendas o supermercados», explica Gázquez-Abad. La comodidad de no tener que llevar dinero encima, no tener límite de gasto (en el caso de las tarjetas de crédito) y la rapidez fidelizan su uso. En España, los pagos digitales, aquellos que se realizan mediante tarjeta o móvil, suponen un volumen de 37 millones de euros, según datos de Statista Pay Pal.

Los que más se han sumado a esta moda, según datos analizados por BBVA Data & Analytics, son los millennials, menores de 35 años, que ni quieren ni usan el dinero en metálico para pagar. Este segmento realiza el 80% de sus transacciones con tarjeta y las retiradas de dinero en efectivo suponen solo el 20% del total. De hecho, realizan el 44% menos de retiradas de efectivo que la media de la población española. En el otro lado, los mayores de 60 años retiran el 33,2 % más de dinero en cajeros que dicha media. Según datos del informe de American Express, los españoles llevan de media 35 euros en metálico, solo el 15 % suele llevar más de 50 euros y uno de cada tres lleva menos de 20 euros.

«Esta tendencia al pago con dinero digital se ha acentuado en las ciudades de mayor tamaño, como Madrid y Barcelona, y es de esperar que se incremente aún más en los próximos años, tanto territorial como generacionalmente», puntualiza Gázquez-Abad. De hecho, en las grandes urbes, como Vizcaya, Madrid, Barcelona y Valencia, el uso de la tarjeta se ha incrementado el 170 % entre 2015 y 2018; en la cola de las provincias con menor uso del dinero digital, están Asturias, Jaén y Melilla.