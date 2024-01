Els millenials espanyols fan el 80% dels pagaments amb targeta

L'auge dels diners digitals: el mòbil i la targeta

Avui, el volum dels pagaments que es fan per mitjà de l’smartphone a Espanya és de 1.700 milions d'euros. «Les expectatives de creixement del pagament per mòbil a casa nostra són molt altes perquè és un dels països que té una ràtio del nombre de dispositius mòbils per habitant més alta d'Europa», afirma Gázquez-Abad.

«Des de la perspectiva del consumidor, el pagament amb targeta o amb mitjans mòbils no tan sols permet fer les compres en portals en línia, sinó que, a més, genera seguretat en el context físic perquè evita els robatoris de diners en metàl·lic en botigues o supermercats», explica Gázquez-Abad. La comoditat de no haver de portar diners a sobre, no tenir cap límit de despesa (en el cas de la targeta de crèdit) i la rapidesa fidelitzen l'ús dels diners digitals. A Espanya, els pagaments digitals, els que es fan amb la targeta o amb el mòbil, suposen un volum de 37 milions d'euros, segons les dades de Statista Pay Pal.

Els que s'han sumat més a aquesta moda, segons les dades analitzades per BBVA Data & Analytics, són els millennials, menors de 35 anys, que ni volen ni fan servir els diners en metàl·lic per a pagar. Aquest segment, fa el 80% de les transaccions amb targeta i les retirades de diners en efectiu representen només el 20% del total. De fet, realitzen un 44% menys de retirades d'efectiu que la mitjana de la població espanyola. A l'altre cantó, els més grans de 60 anys retiren el 33,2% més de diners en caixers que aquesta mitjana. Segons les dades de l'informe d'American Express, els espanyols porten de mitjana 35 euros en metàl·lic, només el 15% sol portar més de 50 euros i un de cada tres en porta menys de 20.

«Aquesta tendència al pagament amb diners digitals s'ha accentuat a les ciutats més grans, com Madrid i Barcelona, i cal esperar que s'incrementi encara més els anys vinents, tant territorialment com generacionalment», puntualitza Gázquez-Abad. De fet, a les grans urbs, com Biscaia, Madrid, Barcelona i València, l'ús de la targeta s'ha incrementat el 170% entre el 2015 i el 2018; a la cua de les províncies on es fa un ús més baix dels diners digitals, hi ha Astúries, Jaén i Melilla.