¿Mi tutor será un chatbot?

«Cómo se aplicará esta IA no es tan relevante», explica el investigador. «Si las recomendaciones las hace un tutor virtual mediante un chatbot, estupendo. Si al estudiante le gusta más que se haga por medio de mensajes y notificaciones en su correo electrónico, en sus redes sociales, etc., también», explica Bañeres. Para el experto en IA, los chatbots «están de moda», pero lo importante no es el cómo, sino que los mensajes, las recomendaciones y las respuestas a las dudas del estudiante lleguen: «Ya se verá cómo va evolucionando. Ahora mismo el chatbot es la fórmula que más se está utilizando, pero no sabemos qué otras opciones se inventarán en el futuro».

Lo importante, y eso es en lo que actualmente está trabajando la UOC, es la creación de un tutor educativo que ayude al estudiante, que también «será un asistente para el profesor», tal y como explica Garcia Brustenga. «Lo podemos imaginar como una aplicación en el móvil con acceso por chat de texto o de voz (como Alexa o Siri)», añade. Además, será ubicuo, dará soporte en cualquier lugar y en cualquier momento y «se podrá mantener activo más allá de un curso completo», comenta para finalizar.

Sobre el eLearn Center

El eLearn Center lo conforma un equipo de expertos de la UOC para facilitar la investigación aplicada al aprendizaje en línea (e-learning), promover la innovación en este campo y transmitir el valor de este tipo de aprendizaje como un elemento fundamental de la UOC, tanto dentro como fuera de la institución.