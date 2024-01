Una educació exclusiva per a cada estudiant

La intel·ligència artificial permetrà predir quines matèries completen el currículum dels estudiants, quines són les seves habilitats, quines assignatures han de cursar per a arribar als objectius que s'han plantejat, etc., i, per tant, «es podrà oferir un aprenentatge més personalitzat, gairebé diria que exclusiu, per a cadascú», diu Bañeres. I s'aplicarà fonamentalment en tres nivells, segons l'investigador.

El primer nivell d'aplicació comença quan l'estudiant s'informa de les opcions formatives. En aquest moment, segons el seu perfil i les dades d'altres estudiants recopilades per la IA, rebrà recomanacions de quins graus, màsters, cursos, etc., són els més adequats per a ell. El segon nivell d'intervenció té lloc en el campus, on la gestió de dades permetrà proposar quantes assignatures caldria estudiar i quines haurien de ser per a assegurar l'aprovat. I finalment, el tercer nivell s'esdevé en cada curs i en cada assignatura: «La intel·ligència artificial pot respondre automàticament les preguntes que fan els estudiants sobre la matèria i, a més, depenent de com es va desenvolupant l'assignatura, pot proposar recomanacions que els ajudin a estudiar», explica Bañeres.

La idea és que la persona estigui assistida en tot moment. El seu «tutor» també podrà, a més de tot el que s'ha comentat, «fer un acompanyament emocional o planificar el temps d'estudi de l'alumne», comenta Guillem Garcia Brustenga, director d'Anàlisi de Tendències de l'eLearn Center. Aquest «mentor» educatiu acompanyarà i ajudarà l'estudiant en tot el seu viatge acadèmic, des de les primeres qüestions administratives quan accedeix a la universitat fins a la matriculació i, finalment, la titulació. I fins i tot, llavors, la seva «feina» no s'acaba, ja que pot romandre «adormit» fins que l'estudiant decideixi tornar a estudiar o, fins i tot, decideixi tornar a «posar-se en contacte amb ell» perquè li recomani nova formació acadèmica per a millorar el currículum, adaptar-se a nous entorns laborals, etc.

I quin marge queda per a l'error? Què passa si la intel·ligència artificial s'equivoca? «És clar que són recomanacions i així cal prendre-s'ho», respon Bañeres. És el mateix estudiant el que sap si aquest trimestre ha començat una relació personal que li deixarà menys temps per a l'estudi, si té un familiar malalt que ha de cuidar, etc. «Les màquines es poden equivocar, és clar, però és cert que la recollida de dades personals i estadístiques permetrà fer recomanacions molt encertades, tal com es fan en altres sectors no acadèmics», aclareix.