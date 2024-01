Más de 20 ciudades buscaran estrategias de regulación

Con la llegada de plataformas digitales como Airbnb, muchas ciudades se han visto afectadas por una serie de consecuencias negativas para los entornos urbanos: la gentrificación generada por el alquiler de pisos turísticos, así como el uso abusivo de datos y la disrupción en algunos sectores económicos. Ante este impacto, varias ciudades y también el Comité de las Regiones, una institución consultiva de la Unión Europea, han visto la necesidad de regular las actividades de las plataformas digitales.

Sharing Cities Action es una de las principales iniciativas con este objetivo. Creada hace un año a raíz de la Declaración de principios y compromisos de ciudades colaborativas que firmaron cerca de 50 ciudades de todo el mundo, se ha construido como una red de ciudades que comparten visiones y programas para ser más fuertes ante las plataformas digitales. Durante el encuentro Sharing Cities Encounter 2019, una veintena de ciudades buscará estrategias de regulación conjunta para promover un desarrollo socio-económico urbano sostenible. Tienen diferentes líneas de acción: alentar la innovación pública; promover políticas públicas que estimulen las plataformas con un impacto positivo sobre la ciudad; y crear un estándar de negociación con las grandes compañías, basado en datos de impacto directo que estas generan sobre la ciudad.

Entre las diferentes ponencias y debates, el miércoles 20, a las 12.50 h, tendrá lugar la presentación del estudio “Data Policies & Strategies, with a focus on Short Term Rental Platforms”, sobre estrategia de datos para facilitar la negociación con las plataformas digitales, elaborado por el grupo de investigación Dimmons de la UOC y la activista Murray Cox. Cox, es también el creador del Inside Airbnb , una herramienta tecnológica que rastrea los datos de la plataforma de alquiler de pisos turísticos Airbnb en todas las ciudades del mundo (incluidas Barcelona, Madrid, Málaga, Mallorca, Sevilla y Valencia). Muestra la cantidad de habitaciones y de pisos que se alquilan en cada distrito, a qué precios, o si el mismo propietario tiene varias viviendas en alquiler. De este modo, además de destapar miles de irregularidades, ha demostrado los efectos de la gentrificación que provoca Airbnb.

En este acto, que tendrá lugar durante el Cities Collaborating Together, en el espacio Inclusive & Sharing Cities Room del Congress, se adelantarán los primeros resultados, relacionados a la interacción de las ciudades con Airbnb. Una gran mayoría de ciudades expresan la necesidad de más regulación porque consideran que las negociaciones han fracasado. Airbnb parece ser que no paga las tasas turísticas debidas en la mayoría de ciudades, y no facilita datos para controlar el pago de esta tasa. La UOC publicará el estudio final tras el encuentro de Sharing Cities Action Encounter.

La economía digital y el futuro del trabajo

Las plataformas digitales afectan a las condiciones laborales de los trabajadores. Responsables de políticas públicas de Barcelona, Berlín, Bolonia, Lisboa, Londres, París y Tallin, y otros actores, como expertos en derechos laborales, representantes sindicales de la Organización Internacional de los Trabajadores (OIT) y responsables de las mismas plataformas digitales, analizarán si es necesario ampliar los derechos laborales actuales, crear modelos empresariales alternativos o un contrato social nuevo.

También participarán empresarios de modelos de negocio basados en la colaboración, el cooperativismo y el bien común, que pretenden ofrecer soluciones más democráticas y sostenibles que las grandes plataformas tecnológicas. En Estados Unidos, por ejemplo, han surgido movimientos, como Zebras Unite, que promueven una contracultura empresarial que se opone a las 'start ups' de Silicon Valley y que visitarán este año el Sharing Cities Stand Lab.

Entre las ponencias y debates destacados de este eje, el miércoles 20 de noviembre, a las 11.15h, en el espacio Smart City Expo World Congress Area, tendrá lugar la conferencia del profesor de la Universidad de Bolonia, Sandro Mezzadra, sobre cómo el trabajo de plataforma está impactando en los espacios urbanos. Posteriormente, se hará un debate sobre la importancia de la alianza entre ciudades para crear políticas transnacionales donde participarán expertos de los ayuntamientos.

Por la tarde del día 20, a las 16.15h, en el espacio Sharing Cities Stand Lab, miembros vinculados al proyecto de investigación europeo Platform Labour in Urban Spaces (PLUS) debatirán sobre modelos alternativos de economía digital. Los expertos analizarán cómo debería modificarse la legislación para conseguir un sistema laboral más sostenible y responsable. PLUS enmarca una red de investigación innovadora que entrelaza cuatro plataformas disruptivas (Airbnb, Deliveroo, Helpling y Uber) y siete ciudades europeas (Barcelona, Berlín, Bolonia, Lisboa, Londres, París, Tallin). En el debate participarán representantes de la Red de Economía Solidaria, la OIT, y las cooperativas FairBnB, Katuma y SMart.