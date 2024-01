Quin és el futur del treball i l'economia de plataforma a les 'smart cities'?

L’economia digital i el futur del treball

Les plataformes digitals afecten les condicions laborals dels treballadors. Responsables de polítiques públiques de Barcelona, Berlín, Bolonya, Lisboa, Londres, París i Tallinn, i altres actors, com experts en drets laborals, representants sindicals de l’Organització Internacional del Treballadors (OIT) i responsables de les mateixes plataformes digitals, analitzaran si cal ampliar els drets laborals actuals, crear models empresarials alternatius o un contracte social nou.

També hi participaran empresaris de models de negoci basats en la col·laboració, el cooperativisme i el bé comú, que pretenen oferir solucions més democràtiques i sostenibles que les grans plataformes tecnològiques. Als Estats Units, per exemple, han sorgit moviments, com Zebras Unite, que promouen una contracultura empresarial que s’oposa a les 'start ups' de Silicon Valley i que visitaran enguany el Sharing Cities Stand Lab.

Entre les ponències i debats destacats d'aquest eix, el dimecres 20 de novembre, a les 11.15h, a l'espai Smart City Expo World Congress Area, tindrà lloc la conferència del professor de la Universitat de Bolonya, Sandro Mezzadra, sobre com el treball de plataforma està impactant en els espais urbans. Posteriorment, es farà un debat sobre la importància de l’aliança entre ciutats per crear polítiques transnacionals on hi participaran experts dels ajuntaments.

A la tarda del dia 20, a les 16.15h, a l’espai Sharing Cities Stand Lab, membres vinculats al projecte de recerca europeu Platform Labour in Urban Spaces (PLUS) debatran sobre models alternatius d’economia digital. Els experts analitzaran com s'hauria de modificar la legislació per aconseguir un sistema laboral més sostenible i responsable. PLUS emmarca una xarxa d'investigació innovadora que entrellaça quatre plataformes disruptives (AirBnb, Deliveroo, Helpling i Uber) i set ciutats europees (Barcelona, Berlín, Bolonya, Lisboa, Londres, París, Tallinn). Al debat hi participaran representants de la Xarxa d’Economia Solidària, l’OIT, i les cooperatives FairBnB, Katuma i SMart.

'Sharing cities' feministes i inclusives

En la trobada internacional també es parlarà sobre la necessitat d'una nova economia digital que inclogui una perspectiva de gènere per treballar la transformació de les ciutats cap a la sostenibilitat, inclusivitat i diversitat. Les ciutats democràtiques inclouen els punts de vista de tots els grups socials. Existeixen moltes eines digitals que poden ajudar amb aquesta tasca, com pressupostos amb sensibilitat de gènere, o l’ús de dades per monitoritzar les polítiques de gènere.

La professora de ciència urbana i planificació del MIT, Catherine d’Ignazio , i també directora del Data + Feminism Lab, donarà una conferència sobre com garantir la inclusió digital, social i de gènere per mitjà de les dades, el dimarts 19, a les 11.30h, a l’Smart City Expo World Congress Area. Després hi haurà un col·loqui amb representants d’organitzacions per la inclusió de persones amb discapacitats i d’altres implicats en la creació de polítiques públiques, que analitzaran quines estratègies poden combatre les diferències socials i digitals.

Paral·lelament, a les 11.45h, a l’espai Sharing Cities Stand Lab, la investigadora principal del grup Dimmons de l’IN3-UOC, Mayo Fuster, la cap del departament de Transversalitat de Gènere de l'Ajuntament de Barcelona, Sonia Ruiz, i la fundadora del Circular Fashion Lab, Kim Poldner, detabran sobre economia digital feminista.

En el Design Justice Lab, el dijous 21 a les 9.30h a l’espai Sharing City Stand Lab, hi haurà un debat i sessió interactiva sobre inciatives que poden evitar la discriminació a certs col·lectius. Hi participaran representants de Design Justice Network, com la professora de mitjans i moviments socials del MIT, Sasha Costanza-Chock o la facilitadora de Design Justice Mediterranea, Elena Silvestrini, entre d’altres.

