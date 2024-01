¿El fin de la hiperconectividad?

Desde hace algunos años existen hoteles y lugares de retiro cuyo principal reclamo es que en ellos no hay cobertura telefónica y tampoco acceso a internet, rincones para la desconexión digital que buscan quienes dicen estar saturados de internet. ¿Estamos ante el principio del fin de la hiperconectividad? Según Manuel Armayones, eso es lo que parece indicar la norma social. «Había una especie de norma no escrita que venía a decir que cuanto más conectados estuviéramos, más lograríamos en el aspecto profesional y más comprometidos con el proyecto de nuestra empresa estaríamos, mientras que en el aspecto privado tendríamos una vida más plena. Pero nos damos cuenta de que la gente que de verdad tiene poder puede permitirse el lujo de apagar el teléfono. La norma social va cambiando, y ahora lo in es desconectarse. Ha habido muchos ejemplos de ello entre personajes populares», señala.

Se refiere a celebridades como Justin Bieber, Ed Sheeran o Kim Kardashian, quienes se olvidaron de sus redes para desintoxicarse de ellas al menos durante un tiempo. Pero también hace referencia a gurús de Silicon Valley, entre ellos Jaron Lanier, uno de los pioneros de internet en los ochenta, quien en su libro Diez razones para borrar tus redes sociales de inmediato reflexiona acerca de la manipulación a la que asegura que estamos sometidos si nos mantenemos en las redes sociales.

Sin embargo, según Manuel Armayones, también es posible que haya futuro para todas estas plataformas que prometían ser un espacio de socialización. «Una de las cosas que puede salvar a las redes sociales e internet es que seamos capaces de utilizarlas como un instrumento para que pasen cosas reales en la vida real. La plataforma social genuina, aunque haya expertos que no la consideren red social, es WhatsApp. Permite que tengamos una interacción entre nosotros, que se elija muy bien con quién se interactúa, y, al mismo tiempo, que sea algo privado». Las cifras parecen darle la razón: el informe Digital In 2019, elaborado por We Are Social en colaboración con Hootsuite, muestra que mientras que el año pasado Facebook creció un 5 %, WhatsApp lo hizo un 15 %, con lo que reúne en la actualidad a 1.500 millones de usuarios.

«El nuevo panorama conllevará a la larga una respuesta social más plural con respecto a la utilización de las redes sociales y, en general, de las tecnologías digitales. Y será una iniciativa ciudadana, como lo está siendo, porque de una forma u otra todas las instituciones públicas y privadas habrán sucumbido a la digitalización más o menos acrítica», afirma Enric Puig Punyet.