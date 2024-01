Mirem el mòbil un cop cada deu minuts, i els més joves més i tot: els més joves de 25 anys comproven la pantalla del seu telèfon intel·ligent cada 7 minuts. I no concebem la nostra vida sense: el 65% dels espanyols tornaria a casa a buscar el telèfon si se l'oblidés —el 75% si parlem dels més joves de 25 anys. Són dades de l'estudi ¿Estamos hiperconectados?, elaborat per Ikea Espanya fa dos anys, i les seves xifres deixen en evidència que estem enganxats al món virtual. Però també mostren que ens comencem a qüestionar si val la pena mantenir-nos hiperconnectats en tot moment: per Nadal, com a mínim dos de cada deu llars van ser capaces de sopar sense cap mòbil a la taula, una tendència que sembla anar a l'alça.

«Cada vegada tenim més consciència que el preu que paguem per estar connectats permanentment és molt alt, fins al punt que passem del FOMO —fear of missing out (por de perdre's alguna cosa)— al JOMO —joy of missing out (felicitat d'estar desconnectat)—», explica Manuel Armayones, professor dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació i director de desenvolupament de l'eHealth Center de la UOC. «La lluna de mel que teníem amb les noves tecnologies es va acabant perquè les promeses que hi anaven associades de més llibertat i més capacitat de relacionar-nos amb els altres no s'han complert, més aviat al contrari», assenyala.

Armayones apunta diverses causes per a aquest canvi d'escenari, entre les quals hi ha l'encavallament de les diferents esferes de la nostra vida. «Hem estirat el pèndol fins al punt que ara tornem a ser al mateix lloc, entre altres raons, perquè s'ha barrejat la nostra vida personal amb la nostra vida professional, i s'han trencat els límits: els caps envien missatges de WhatsApp als treballadors i els incorporen a grups, encara que no sigui la via de comunicació oficial en moltes feines; les parelles s'escriuen missatges a l'adreça de la feina; i el company t'envia un whatsapp per a dir-te que t'ha enviat un missatge electrònic. S'acaba fent un desgavell amb la nostra vida. Les noves tecnologies i les xarxes socials funcionen molt bé si ens fan sentir bé, però quan no és així, ens plantegem deixar-les córrer», afirma.

La seva opinió coincideix amb les conclusions d'un estudi elaborat per l'Institut de Recerca de la Felicitat que va analitzar les conseqüències de deixar de fer servir les xarxes socials. Ho va fer per mitjà d'una investigació en què van participar 1.095 usuaris, i el resultat va ser que els qui van abandonar les plataformes socials durant una setmana es van sentir més feliços i amb menys preocupacions que els qui les van continuar fent servir. En concret, el nivell de satisfacció amb la seva vida dels participants que van deixar les xarxes va créixer des dels 7,56 punts fins als 8,12 punts. A més, van incrementar la seva activitat social, i la seva satisfacció respecte a aquesta faceta de la seva vida va pujar des dels 3,86 punts fins als 4,08 punts.

Per a Enric Puig Punyet, professor col·laborador dels Estudis d'Arts i Humanitats de la UOC, som en un procés d'aprenentatge i racionalització després de comprovar com ens pot afectar una connectivitat excessiva. «Internet volia ser veritablement una evolució tecnològica en la mesura que proposava noves formes de relació tècnica entre les persones amb una nova lògica en què la interconnexió horitzontal podia ser la solució als mecanismes de concentració de poder que sempre han imperat entre qui dona i qui rep la informació. Aquests discursos, segons els quals compartir informació era d'alguna manera una forma de posar en escac el sistema generador de desigualtats, van ser els que van saber aprofitar les empreses que integren la construcció oligopòlica GAFA (Google, Apple, Facebook, Amazon) per a construir els seus models de negoci», assenyala Puig Punyet.

El professor col·laborador de la UOC afegeix que, contràriament a la manera com es van presentar des del començament, aquestes empreses són majoritàriament publicitàries i per a satisfer els propis objectius porten fins a les darreres conseqüències la connectivitat, «forçant els seus usuaris, amb mecanismes de gratificació, a compartir i rebre informació. És el que ens ha portat a comportaments addictius envers els dispositius. A mesura que els anys han anat passant, l'exposició contínua a aquesta situació ha acabat distanciant les xarxes socials, i els models empresarials GAFA que hi ha darrere, dels discursos amb què van entrar en la societat els primers anys, i ha fet més evidents les problemàtiques de portar la connectivitat digital fins a les últimes conseqüències. Per aquest motiu, tal com vam vaticinar ja fa alguns anys, les diferents formes de desconnexió digital seran una tendència a l'alça els anys vinents», adverteix.