La inteligencia emocional, la nueva competencia laboral indispensable

El bienestar emocional, clave para el éxito profesional

Un trabajador con inteligencia emocional será una persona «empática» que sabrá «entender mejor las necesidades y las conductas de sus compañeros, clientes, proveedores, etc.», explica Breso. Y no solo eso, sino que también será «más competente a la hora de procesar información y tomar decisiones», tal como avalan los estudios realizados en el ámbito de las neurociencias. Cabero añade que «el bienestar emocional sustenta el alto rendimiento profesional, porque no es posible que el cerebro racional y creativo trabaje en alto rendimiento si emocionalmente no estamos bien».

«Un trabajador que sepa manejar bien sus emociones y leer las de los demás percibirá beneficios interiores, sociales y laborales», apunta la psicóloga. Los beneficios interiores se traducen en que estará «motivado, disfrutará del día a día en el trabajo y experimentará un estado de bienestar». Las ganancias sociales serán que aportará «positividad y serenidad, disfrutará del trabajo en equipo, será legitimado y bien recibido por sus compañeros y, en caso de que sea directivo, le será más fácil generar contagio emocional positivo». En el ámbito laboral, conseguirá «más concentración, más creatividad, más aceptación de los errores, una atención al cliente de más calidad y un rendimiento más alto», dice Cabero, experta que lidera, precisamente, un movimiento dedicado a la cultura emocional pública, un proyecto que se lleva a cabo en la incubadora Hubbik de la UOC.