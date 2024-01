La intel·ligència emocional, la nova competència laboral indispensable

Desmotivació i dificultats per a promocionar-se, algunes de les conseqüències de no saber gestionar les emocions a la feina

Per contra, a les persones a les quals els manca aquesta competència emocional els poden passar dues coses: que els generi malestar amb elles mateixes, amb el risc de patir patologies laborals com la síndrome d'esgotament professional o burn-out i la desmotivació laboral (conseqüència proximal), o que els provoqui dificultats per a promocionar-se i per a generar un clima de treball adequat per a maximitzar el rendiment del seu equip (conseqüència relacional), alerta Breso.

Cabero afegeix que el treballador tindrà «dificultats per a fer front interiorment a les adversitats i per a mantenir relacions d'equip que siguin nutritives, respectuoses, constructives i que impulsin l'equip a ser millor». A més, «li costarà ser legitimat i esdevenir un referent positiu» per als companys de feina, sobretot quan és la persona que ha de liderar i coordinar un equip.

Consells per als directius

La recomanació de Breso per als professionals amb empleats a càrrec seu és observar-los: «Cal mirar-los a la cara i observar quines emocions mostren per a poder-se adaptar al que demanen, i ser empàtic i assertiu». Per a Cabero, és bo que tinguin coneixements sobre emocions, cervell, benestar i neurolideratge, alhora que els recomana «la sensibilitat, la consciència i la intenció de comunicar-se amb ells mateixos i amb la resta des d'un lloc serè, comprensiu i constructiu». La psicòloga apunta que han de preveure «estratègies per al benestar dels equips i generar així climes emocionals que facilitin l'alt rendiment».

Per a Cabero, les empreses han d'incorporar la cultura emocional, que determina «les línies estratègiques de cura dels equips i de les persones, de generació de benestar emocional i de construcció d'espais i dinàmiques d'equip que multipliquin les competències emocionals dels seus professionals». Segons la psicòloga, es necessiten empreses «compromeses amb el creixement humà de les persones, perquè la sostenibilitat de les organitzacions ja no té a veure només amb resultats sostenibles, sinó amb el fet de viure de manera sostenible dins de l'organització», conclou.

La UOC ofereix les claus per a ser un professional intel·ligent emocionalment

El psicòleg Daniel Goleman, que va encunyar el terme intel·ligència emocional al final del segle xx, pensa que la formació sobre aquest àmbit no solament s'hauria d'integrar en el sector professional, sinó també en l'acadèmic.

El seminari Professionals emocionalment intel·ligents, de UOC X - Xtended Studies, durarà un mes, s'oferirà en línia i començarà el 5 de febrer. A les persones que facin aquest curs se'ls donaran les eines per a analitzar què afecta negativament el seu rendiment professional i quin paper hi tenen les emocions, identificaran l'estil emocional que fan servir en el seu entorn professional i dissenyaran un pla de desenvolupament personal que els permetrà assolir els canvis emocionals que pensen que necessiten per a un millor rendiment professional. Es tracta d'un dels seminaris de UOC X - Xtended Studies, branca de la Universitat Oberta de Catalunya que aglutina tota la formació que va més enllà de la universitària. El curs és impartit per Mireia Cabero i coordinat per Pilar Ficapal, professora dels Estudis d'Economia i Empresa de la UOC.