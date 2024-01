Faltan apoyos en el aula para alumnos con síndrome de Asperger

«Mi Asperger me ayuda a no creer en mentiras. Me hace diferente, y ser diferente es un regalo. Yo lo considero un superpoder». La mediática Greta Thunberg forma parte de ese 2,5 % de la población mundial que padece el síndrome de Asperger, un problema encuadrado dentro de lo que se conoce como trastornos del espectro autista (TEA). Las estadísticas oficiales indican que afecta a 3 de cada 1.000 niños en España, aunque estudios recientes apuntan a que esta cifra podría ser mayor (1 de cada 250).

Se trata de un trastorno neurobiológico que tiene su origen en una alteración de las áreas cerebrales implicadas en las habilidades comunicativas y sociales. A pesar de su prevalencia, el Asperger ha sido hasta hace relativamente poco tiempo un gran desconocido asociado, además, a un buen número de mitos e ideas erróneas. Afortunadamente, las cosas están cambiando y casos mediáticos como el de la adolescente sueca han contribuido a darle mayor visibilidad.

Tal y como explica Alfonso Igualada, profesor de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, «en los últimos años ha habido un aumento de la detección de los niños con trastorno del espectro autista (TEA) gracias a que la sociedad conoce mejor este problema. Por suerte, quedan lejos los estereotipos de otras épocas».