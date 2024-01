Falten suports a l'aula per als alumnes amb síndrome d'Asperger

El camuflatge com a falsa estratègia d'integració

Per a Alfonso Igualada i Cristina Mumbardó, el problema principal en aquest sentit és que a les escoles es tendeix a obviar les necessitats d'aquests infants, prioritzant altres aspectes com el currículum i les metodologies d'aprenentatge generalistes, sense tenir en compte els millors resultats pel que fa a la manera de tractar els alumnes amb un TEA.

«Cal que les institucions educatives creïn contextos positius d'aprenentatge per a aquests infants, dirigits a evitar situacions problemàtiques, com el camuflatge, les conductes disruptives i els problemes emocionals. Concretament, el camuflatge, que consisteix bàsicament a no mostrar-se com són, sol ser una estratègia a la qual, majoritàriament les nenes amb TEA, recorren per a adaptar-se al que és esperable. Per això, crear un entorn sensible a les diferents maneres d'interaccionar amb els altres infants permetrà una detecció i una intervenció primerenques», expliquen els experts de la UOC.

Tant la gestió d'aquests infants com la creació de contextos que afavoreixin la seva integració passen per una formació del professorat adequada. «La formació del docent és fonamental per a detectar les necessitats d'aquests alumnes i ajustar-hi les actuacions, de manera que puguin derivar-los a professionals especialitzats i coordinar-se amb aquests professionals», assenyalen Igualada i Mumbardó.

No obstant això, no n'hi ha prou amb aquesta formació del professorat, ja que, com expliquen els experts, el professional format i especialitzat en les patologies de la comunicació, que seria una de les àrees d'intervenció en el TEA, és el logopeda. «Aquesta figura, malauradament, no existeix en el sistema escolar, i en els pocs casos en què sí que es recull la seva participació, aquesta resulta insuficient», expliquen els professors.

Així mateix, l'externalització del logopeda i dels professionals especialitzats té un impacte negatiu en el coneixement compartit i les pràctiques integrades a l'escola. Per tant, «encara que els professors disposin d'una gran formació, no disposen del suport necessari per a guiar les intervencions en l'àmbit escolar, d'aula i individualitzades dels infants amb síndrome d'Asperger», considera Cristina Mumbardó.

Pel que fa als programes d'intervenció que han demostrat ser més efectius en el tractament d'aquests infants, Alfonso Igualada comenta que les darreres investigacions destaquen la intervenció amb coetanis (peer training) per a treballar les competències de l'entorn i les habilitats socials amb els companys de l'aula. «En edats primerenques s'ha demostrat àmpliament la millora que s'aconsegueix amb intervencions basades en les habilitats comunicatives de l'infant i en els seus interessos, però que també s'enfoquen a habilitar l'entorn (escola i casa) i implicar les persones de referència (educador i família) perquè siguin promotores d'oportunitats d'aprenentatge per a aquests infants», conclou Igualada.