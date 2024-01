Seis estrategias para motivar a los niños a aprender en casa

El año pasado, cuando Eurostat hacía públicos los datos sobre abandono escolar temprano, España ocupaba titulares por ser el país de la Unión Europea con la tasa más alta: un 17,9 %, cuatro décimas más que Malta, segundo país en el ranquin. La motivación es la principal y prácticamente la única herramienta para reducir esas cifras, según el estudio «School motivation and high school dropout: The mediating role of educational expectation». Sin embargo, el confinamiento no lo está poniendo fácil. «Los niños no se encuentran en una situación de aprendizaje ideal u óptima», afirma Amalia Gordóvil, profesora colaboradora de los Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación de la UOC, quien recuerda que el estado emocional influye en el proceso de aprendizaje, «y es evidente que estamos viviendo una situación en la que el miedo, la tristeza o la rabia están presentes en la vida de muchas personas», señala la doctora en Psicología.

Así lo afirman estudios como el publicado hace solo unas semanas en The Journal of Pediatrics, en el que se concluía que los tres síntomas que los niños sufrieron más durante el confinamiento en China fueron irritabilidad, tristeza y depresión. Pero además del estado emocional, hay otros obstáculos que dificultan poder montar el colegio en casa. Gordóvil recuerda que el estudio virtual requiere planificación y autodisciplina, y no todos los niños, ni los niños de todas las edades, pueden poner en marcha estas habilidades al mismo ritmo. Y eso sin contar con que en casa aumentan las distracciones, «que interfieren en la atención sostenida y la capacidad de concentración, ambas necesarias para el estudio», señala.