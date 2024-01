Sis estratègies per motivar els nens a aprendre des de casa

L'any passat, quan Eurostat feia públiques les dades sobre abandonament escolar prematur, Espanya ocupava titulars pel fet de ser el país de la Unió Europea amb la taxa més alta: un 17,9 %, quatre dècimes més que Malta, segon país del rànquing. La motivació és la principal i pràcticament l'única eina per reduir aquestes xifres, segons l'estudi «School motivation and high school dropout: The mediating role of educational expectation». No obstant això, el confinament no ho posa fàcil. «Els nens no estan en una situació d'aprenentatge ideal o òptima», afirma Amalia Gordóvil, professora col·laboradora dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC, que recorda que l'estat emocional influeix en el procés d'aprenentatge, «i que és evident que estem vivint una situació en què la por, la tristesa o la ràbia són presents en la vida de moltes persones», assenyala la doctora en Psicologia.

Així ho afirmen estudis com el que es va publicar fa només unes setmanes a The Journal of Pediatrics, en què es conclou que els tres símptomes que els infants van tenir més durant el confinament a la Xina van ser la irritabilitat, la tristesa i la depressió. Però a més de l'estat emocional, hi ha altres obstacles que dificulten el fet de poder muntar l'escola a casa. Gordóvil recorda que l'estudi virtual requereix planificació i autodisciplina, i no tots els nens ni els de totes les edats poden posar en marxa aquestes habilitats al mateix ritme. I això sense comptar que a casa augmenten les distraccions, «que interfereixen en l'atenció sostinguda i la capacitat de concentració, necessàries per a l'estudi», assenyala.