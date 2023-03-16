La UOC formó en educación virtual a 150 docentes de Duoc UC, un instituto de formación profesional que imparte educación técnica a más de 100.000 estudiantes de todo Chile. Desde hace más de dos años se han propuesto llegar a todos los lugares del territorio chileno para formar a más personas en competencias que les permitan ingresar al mundo laboral. Para dicha finalidad, encontraron en la virtualidad una solución y contaron con la UOC para la implementación de su propio modelo de formación en línea, adaptado a sus necesidades y al sistema educativo chileno

La colaboración con DUOC UC para la transferencia del modelo educativo virtual supone un paso más en la estrategia de la UOC de contribuir en la mejora y el reconocimiento del e-learning de calidad en todo el mundo.

El proceso de transferencia y construcción de un modelo pedagógico, tecnológico y organizacional en línea entre Duoc y la UOC tomó varias sesiones de trabajo con el objetivo de entender el contexto, los valores de la institución, el funcionamiento, el perfil de los estudiantes y los docentes. De esta manera, se elaboró un modelo virtual que atendiera las necesidades específicas y respondiera a una educación en línea de calidad, como afirma Margarita Errandonea, responsable del centro de formación docente de Duoc UC. «En este contexto, para nosotros la formación en línea cada vez está cobrando mayor relevancia y es uno de los focos que queremos potenciar», puntualiza.

Tras tener todo definido, Duoc tiene el gran reto de formar a sus docentes en educación en línea y, de esta manera, lograr escalar el modelo y hacerlo más robusto.