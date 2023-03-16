La UOC fortalece colaboración con Duoc UC formando a docentes en educación en línea en ChileTransferir el modelo de aprendizaje virtual y contribuir a la mejora del sistema educativo en el territorio chileno son la base de más de dos años de relación entre ambas instituciones
La UOC formó en educación virtual a 150 docentes de Duoc UC, un instituto de formación profesional que imparte educación técnica a más de 100.000 estudiantes de todo Chile. Desde hace más de dos años se han propuesto llegar a todos los lugares del territorio chileno para formar a más personas en competencias que les permitan ingresar al mundo laboral. Para dicha finalidad, encontraron en la virtualidad una solución y contaron con la UOC para la implementación de su propio modelo de formación en línea, adaptado a sus necesidades y al sistema educativo chileno
La colaboración con DUOC UC para la transferencia del modelo educativo virtual supone un paso más en la estrategia de la UOC de contribuir en la mejora y el reconocimiento del e-learning de calidad en todo el mundo.
El proceso de transferencia y construcción de un modelo pedagógico, tecnológico y organizacional en línea entre Duoc y la UOC tomó varias sesiones de trabajo con el objetivo de entender el contexto, los valores de la institución, el funcionamiento, el perfil de los estudiantes y los docentes. De esta manera, se elaboró un modelo virtual que atendiera las necesidades específicas y respondiera a una educación en línea de calidad, como afirma Margarita Errandonea, responsable del centro de formación docente de Duoc UC. «En este contexto, para nosotros la formación en línea cada vez está cobrando mayor relevancia y es uno de los focos que queremos potenciar», puntualiza.
Tras tener todo definido, Duoc tiene el gran reto de formar a sus docentes en educación en línea y, de esta manera, lograr escalar el modelo y hacerlo más robusto.
El reto de formar a docentes en educación en línea
El perfil de los docentes de Duoc no se asemeja a ninguno de una universidad tradicional: gran parte de sus profesores trabajan medio tiempo en la docencia, porque su actividad principal se encuentra en el ámbito técnico-empresarial. «Nuestros profesores trabajan a tiempo parcial (part time), dado que lo hacen en la industria. Nos interesa que nuestros profesores sean los mecánicos que trabajan en una automotora importante, que sean el diseñador que está realmente trabajando en una oficina», señala Errandonea.
Son más de 4.000 profesores ubicados a lo largo y ancho del país, sin mucho tiempo para ser capacitados presencialmente por su particular perfil. En este sentido, y con las especificidades mencionadas, la UOC mediante el eLearn Center desarrolló un programa especial para que adquirieron las competencias básicas de la docencia en línea.
Las expectativas se superaron cuando gran parte del profesorado participante se interesó en tomar el curso. «Tuvimos una convocatoria mayor a las 150 personas; entonces hicimos un filtro, privilegiamos a los profesores que realmente están impartiendo clase. En esta primera convocatoria quedaron fuera diseñadores instruccionales, asesores metodológicos y otros más», explica Margarita Errandonea.
El curso finalizó en enero de este año, antes de afrontar la pandemia y las medidas de confinamiento que varios países del mundo han adoptado como única medida para frenar el virus. De esta manera, los docentes de Duoc formados en estas competencias han sabido afrontar mejor la transición a la docencia en línea. «Los profesores están muy contentos y agradecidos de tener estas posibilidades de formación, y también nos hemos dado cuenta de que valoran mucho que una institución como la UOC, reconocida a escala internacional, pueda entregarles a ellos una certificación. Creo que ese es el gran plus de esta formación, además de, obviamente, todo el aprendizaje que tendrán, que será un valor para ellos para mejorar su propuesta pedagógica», concluye.
La formación en línea más allá de un complemento
Gran parte de los docentes y estudiantes del mundo se enfrentan hoy a la educación en línea como una de las únicas salidas a la contingencia, pero ¿qué tan preparados están los docentes e instituciones para afrontar este reto? El director del eLearn Center de la UOC, Lluís Pastor, apunta que «en muchos casos las instituciones no están preparadas para hacerlo y los docentes no saben cómo reaccionar. Hace unos días, a los profesores de todo el mundo les preocupaba cómo hacer clase. Después de descubrir las innumerables aplicaciones de videoconferencia y de poder realizar sus sesiones desde el comedor de casa, ahora les inquieta —y mucho— cómo evaluar».
En ese sentido, la UOC ha preparado un ciclo formativo que busca ser guía en la docencia no presencial en tiempos de emergencia. Ingresando en w.uoc.edu/docencia-emergencia, podrán encontrar guías con recursos. Además, se han programado una serie de seminarios en línea con los profesores de la UOC que responderán diversos cuestionamientos acerca de la transición a la educación en línea.