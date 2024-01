Un estudio con la UOC permite probar tres fármacos para la esclerosis múltiple de forma simultánea

Artículo de referencia:

Chataway, J.; De Angelis, F.; Connick, P.; Parker, R. A.; Plantone, D.; Doshi, A.; John, N.; Stutters, J.; MacManus, D.; Prados Carrasco, F.; Barkhof, F.; Ourselin, S.; Braisher, M.; Ross, M.; Cranswick, G.; Pavitt, S. H.; Giovannoni, G.; Gandini Wheeler-Kingshot, C. A.; Hawkins, C.; Sharrack, B.; Bastow, R.; Weir, C. J.; Stallard, N.; Chandran, S. En nombre de los investigadores de MS-SMART (2020). «Efficacy of three neuroprotective drugs in secondary progressive multiple sclerosis (MS-SMART): a phase 2b, multiarm, double-blind, randomised placebo-controlled trial». The Lancet Neurology (vol. 19, n.º 3, pág. 214). DOI: https://doi.org/10.1016/S1474-4422(19)30485-5

UOC R&I

La investigación e innovación de la UOC contribuye a solucionar los retos a los que se enfrentan las sociedades globales del siglo XXI, mediante el estudio de la interacción de las TIC con la actividad humana, con un foco específico en la educación en línea y la salud digital. Los más de 400 investigadores y 48 grupos de investigación se articulan en torno a los siete estudios de la UOC y tres centros de investigación: el Internet Interdisciplinary Institute (IN3), el eLearn Center (eLC) y el eHealth Center (EHC).

Los objetivos de la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas y el conocimiento abierto son ejes estratégicos de la docencia, la investigación y la innovación de la UOC. Más información: research.uoc.edu.