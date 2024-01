Un estudi amb la UOC permet provar tres fàrmacs per a l'esclerosi múltiple de manera simultània

Un assaig clínic per a l'esclerosi múltiple ha implantat amb èxit un nou tipus de metodologia que permet estudiar múltiples fàrmacs alhora. Encara que cap dels tres medicaments assajats no ha resultat ser eficaç, la recerca, en què ha participat la UOC i que s'ha publicat a Lancet Neurology, ha demostrat per primera vegada que aquesta estratègia d'assaig és viable en neurologia i que es pot aplicar per a accelerar la recerca de nous tractaments per a l'esclerosi múltiple i altres malalties neurodegeneratives.

Avui dia, en la majoria de les àrees de la medicina, els nous medicaments s'assagen un a un en comparació amb un placebo. És a dir, en cada assaig clínic hi ha dos grups de pacients: un que rep el fàrmac que es vol estudiar, i un altre, el grup de control, que rep un substitut sense cap substància activa farmacològicament. No obstant això, en oncologia, un àmbit en el qual urgeix descobrir noves teràpies, s'han començat a comparar múltiples fàrmacs alhora en un mateix grup de control, la qual cosa abarateix els costos i agilita el procés.

Perquè aquesta estratègia funcioni, cal que en l'assaig participi un nombre molt elevat de pacients. Es tracta d'un repte logístic i econòmic, i de moment no s'havia aplicat mai a l'àmbit de les malalties neurodegeneratives. No obstant això, «ara, amb la millora dels biomarcadors en esclerosi múltiple, s'ha pogut reduir la mida de la mostra. Ara és viable», explica Ferran Prados, investigador del grup Applied Data Science Lab (ADaS), dels Estudis d'Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació de la UOC.

En aquest sentit, un equip d'investigadors coordinat des de l'University College de Londres (UCL, per la sigla en anglès), al Regne Unit, i amb participació de la UOC, ha dut a terme un assaig clínic per a estudiar l'eficàcia de tres fàrmacs contra l'esclerosi múltiple. Aquesta malaltia neurodegenerativa, que el 2019 afectava 55.000 persones a Espanya i 2,5 milions arreu del món, provoca una discapacitat greu i actualment no té cura. En estudis anteriors, els tres compostos estudiats, anomenats amilorida, fluoxetina i riluzole, havien mostrat certa capacitat per a reduir l'atròfia del cervell i l'aparició de noves lesions cerebrals que pateixen les persones afectades.