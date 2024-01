¿Cuánto costará estudiar en la UOC en el próximo curso?

En el caso de la UOC, se ha anunciado que el precio del crédito de los grados y másteres universitarios que habilitan para el ejercicio de una profesión regulada no se modificará. Específicamente para los másteres no habilitantes, se añade una nueva franja, que iguala el precio del crédito para todas las universidades públicas catalanas y la UOC (46,11 euros). En la UOC, hasta ahora los másteres no se diferenciaban por tipología y se les aplicaba un precio del crédito homogéneo. Sin embargo, el decreto incorpora un artículo que permite al Patronato de la UOC aplicar bonificaciones hasta un máximo de un 30 %, de acuerdo con los criterios que establezca.

En cuanto a los precios de doctorado, se fijarán en el decreto de precios y seguirán siendo los mismos que los de las universidades públicas.

Además del precio del crédito de las titulaciones oficiales y otras tasas establecidas por el decreto (por ejemplo, la de gestión de la matrícula y del expediente académico), se añade un complemento al precio del crédito, correspondiente al coste de los servicios de apoyo al aprendizaje y a los recursos para el aprendizaje. El decreto prevé que el Patronato de la UOC fije otros conceptos de matrícula, que se explican por las particularidades metodológicas y por el modelo de aprendizaje totalmente en línea de nuestra universidad.